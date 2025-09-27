El FC Barcelona parece un hospital. Cada partido que juegan un futbolista se lesiona, además estas son graves y preocupa, pues se vienen partidos muy importantes en la temporada.

Este inicio de temporada del FC Barcelona no ha sido nada malo, en todas las competencias, LaLiga y Champions League, van invictos. Solo han empatado un partido contra el Rayo Vallecano.

Sin embargo, las lesiones no los dejan en paz. Algo raro está ocurriendo en la preparación física del equipo culé, pues la temporada no ocurría con tanta regularidad.

¡Un hospital! Estos son los jugadores que se han lesionado en lo que va de la temporada en el FC Barcelona

Como vimos, el FC Barcelona tiene un problema en la preparación física. Muchos de sus jugadores han presentado problemas importantes. Estos son todos los lesionados:

Ter Stegen: El primero de todos fue el arquero del FC Barcelona, por un problema de espalda ni si quiera fue registrado para este semestre. Su regreso a los entrenamientos podría darse en diciembre.

Gavi: el mediocampista no logra tener paz desde que se rompió los ligamentos de la rodilla en 2023, y es que será operado nuevamente, pero ahora por meniscos. Se espera que su vuelta sea en febrero del 2026.

Joan García: Una de las lesiones más frescas. El otro portero que encajó de gran manera, será operado del menisco y estará fuera por 6 semanas.

Fermín: Después de un gran inicio de campaña, la mala suerte le llegó al todocampista. Aunque no es algo muy grave, no podrán contar con él por 3 semanas.

Raphinha: El extremo que es titular, casi siempre, con Flick tuvo una lesión en el muslo, por lo que regresaría hasta mediados de octubre.

Barcelona en la Champions League (Jon Super / AP)

Barcelona recibe buena noticia antes de enfrentar al PSG en Champions League

No todas son malas noticias para el FC Barcelona. Lamine Yamal que se lesionó después de la última fecha FIFA ya está de vuelta.

Otra pieza importante que el FC Barcelona recuperó es a Alejandro Balde. La lateral izquierda es una posición importante, pues han utilizado a varios jugadores ahí.

Ahora, el calendario que les espera es complicado. Comenzaran el primer día de octubre enfrentando al PSG en la Champions League. Luego habrá otro parón de la FIFA.

Para finales de octubre, jugarán el Clásico contra el Real Madrid.