Real Oviedo vs FC Barcelona se encuentran en la Jornada 6 de LaLiga; te decimos cuándo y dónde ver el partido del equipo culé.

El FC Barcelona se mantiene en la pelea por la cima de LaLiga, así que está obligado a ganar en la cancha del Real Oviedo en la Jornada 6.

Real Oviedo vs FC Barcelona: ¿Cuándo ver el partido del cierre de la Jornada 6 de LaLiga?

El jueves 25 de septiembre de 2025 termina la Jornada 6 de LaLiga, con el partido Real Oviedo vs FC Barcelona.

Real Oviedo vs FC Barcelona: ¿Dónde ver el partido del cierre de la Jornada 6 de LaLiga?

La plataforma SKY Sports transmitirá el cierre de la Jornada 6 de LaLiga, con el partido Real Oviedo vs FC Barcelona.

FC Barcelona y Real Oviedo chocan a partir de las 13:30 horas, tiempo del centro de México, en el último partido de la Jornada 6 de LaLiga.

Partido: Real Oviedo vs FC Barcelona

Fase; Jornada 6 de LaLiga

Fecha: Jueves 25 de septiembre de 2025

de septiembre de 2025 Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Carlos Tartiere

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega el FC Barcelona al partido de la Jornada 6 de LaLiga?

El FC Barcelona goleó 3-0 a Getafe en la Jornada 5 de LaLiga, para mantenerse en la cerrada pelea por el título con el Real Madrid.

Con los tres puntos sumados en su cancha, el FC Barcelona llegó a 13 puntos, cinco menos que el Real Madrid, líder de LaLiga.

El FC Barcelona completará la doble jornada de LaLiga el domingo 28 de septiembre en su cancha, recibiendo a la Real Sociedad.

Así llega Real Oviedo al partido de la Jornada 6 de LaLiga vs FC Barcelona

El Real Oviedo recibe al FC Barcelona como víctima, pronóstico que intentará cambiar sobre la cancha del Estadio Carlos Tartiere, en la Jornada 6 de LaLiga.

En la Jornada 5 de LaLiga, el Real Oviedo perdió 0-1 en la cancha del Elche, para quedarse en el lugar 17 con apenas 3 puntos.

Después de la Jornada 6, Real Oviedo cerrará la jornada doble de la Liga el lunes 29 de septiembre visitando al Valencia.