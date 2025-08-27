La Champions League es un mundo mágico en el que las historias más increíbles pueden suceder; así fue como un equipo asiático se ganó su lugar en la fase de liga; a continuación te damos todos los detalles.

De manera increíble, un equipo de Kazajistán, país asiático que en algún momento fue territorio ruso, logró su clasificación a la fase de liga de la Champions League 2026.

La Champions League sale de Europa: La increíble clasificación de un equipo asiático a la fase de liga

De forma increíble, el portero del Kairat Almaty, Temirlan Anarbekov, detuvo tres penaltis, para eliminar al Celtic en los playoffs de la clasificación a la fase de liga de la Champions League.

El partido había quedado igualado, por lo que tuvo que decidirse por la vía de los penaltis, a favor del equipo asiático Kairat Almaty, que ganó 3-2.

Kairat Almaty are through to the league phase 💛🖤#UCL pic.twitter.com/MSACxWd7ye — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2025

La Champions League regresa a Kazajistán

El Kairat Almaty avanzó a la fase de liga de la Champions League, diez años después de que el Astana jugara en la antigua fase de grupos.

El Astana había sido hasta el momento, el único equipo kazajo en competir con la élite europea en la Champions League.

Se esperan trayectos increíbles para el Kairat Almaty, y también para sus rivales en la Champions League, pues el equipo está a miles de kilómetros al este de oponentes de Inglaterra y Portugal.

El Celtic escocés, víctima de la increíble clasificación del equipo asitático a la Champions League, jugará la Europa League.

Otras sorpresas en la fase de liga de la Champions League

El Bodo/Glimt de Noruega superó al Sturm Graz por un marcador global de 6-2, para llevar a la Champions League al Círculo Polar Ártico esta temporada.

El Pafos, campeón de Chipre, sorprendió al Estrella Roja de Belgrado con un gol a los 89 minutos, para empatar 1-1 en casa y avanzar 3-2 en el global a la fase de liga de la Champions League.

¿Cuándo se conocerán a todos los equipos de la fase de liga de la Champions League?

El miércoles 27 de agosto, cuatro más de los playoffs de clasificación de la Champions League se decidirán para completar la lista de 36 equipos que jugarán la fase de liga.

José Mourinho visita con el Fenerbahce a Benfica con los equipos empatados 0 -0.

El Brujas lleva una ventaja de 3 -1 al partido de vuelta en casa contrs Rangers, mientras que el Qarabag va con el mismo marcador contra el visitante Ferencvaros.

Finalmente, el FC Copenhague del mexicano Rodrigo Huescas, recibe al Basilea empatados 1-1.