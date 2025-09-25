¡Grupo Pachuca, a escena! Hoy jueves 25 de septiembre se disputará el partido Real Oviedo vs FC Barcelona, correspondiente a la Jornada 6 de la temporada 2025-26 de LaLiga.

El encuentro Real Oviedo vs FC Barcelona se disputará en el Estadio Carlos Tartiere y arrancará a las 13:30 (tiempo del centro de México). Para que no pierdas detalle del esperado encuentro de los blaugranas, aquí te tenemos el minuto a minuto.

El Real Oviedo, equipo de Grupo Pachuca recién ascendido al máximo circuito del futbol español, enfrentará a uno de los rivales más complicados y quien actualmente pelea por la cima de la tabla de posiciones.

Real Oviedo vs FC Barcelona: Listas las alineaciones del partido de LaLiga

Alineaciones del FC Barcelona: J. García, E. García, R. Araujo, P. Cubarsí, G. Martín, M. Casadó, Pedri, D. Olmo, Raphinha, Ferrán Torres y M. Rashford.

Alineaciones del Real Oviedo: Aaron, Rahim, David Carmo, E. Bally, Lucas, A.Reina, Dendoncker, Iyas, Hassan, Cazorla y Rondón.