¿De regreso a casa? A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el FC Barcelona dio a conocer en cuál estadio recibirá al PSG, vigente campeón de la Champions League, en la Fecha 2 del torneo continental.

Y es que, aunque la directiva del FC Barcelona tenía planeado que para el inicio de esta temporada ya estuviera disponible el Camp Nou, el inmueble sigue en los trabajos de remodelación y no ha recibido la autorización para abrir con un aforo reducido.

En lo que va de temporada, el cuadro dirigido por Hansi Flick ha jugado todos sus partidos como visitante y el único que ha disputado como local fue en el Estadio Johan Cruyff, debido a que el Estadio Olímpico de Montjuic no estaba disponible.

FC Barcelona dio a conocer en qué estadio recibirá al PSG en la J2 de la Champions League

Debido a que no ha recibido la autorización para reinaugurar el Camp Nou, el FC Barcelona anunció que su debut en casa en esta edición de la Champions League ante el PSG será en el Estadio Olímpico de Montjuic.

“El FC Barcelona anuncia que el segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, previsto para el 1 de octubre contra el París Saint-Germain, se jugará en el Estadio Olímpico”, se lee en el comunicado.

En medio de la incertidumbre sobre cuándo se volverá a abrir el Camp Nou, el conjunto blaugrana ha optado por volver al inmueble en el que ha jugado las últimas dos temporadas.

FC Barcelona buscará vengarse de la eliminación que el PSG le propinó en 2024

El encuentro entre FC Barcelona y PSG en el Estadio Olímpico de Montjuic no será el primero entre estos equipos en este inmueble y en la Champions League, pues ya se enfrentaron en otra ocasión.

En la temporada 2023/2024, FC Barcelona y PSG se cruzaron en la ronda de cuartos de final y en la ida el conjunto blaugrana dio la sorpresa y derrotó a los parisinos 3-2 en el Parque de los Príncipes.

Sin embargo, en la vuelta cayeron de forma dramática 4-1 y quedaron eliminados del torneo, por lo que ahora buscarán sacarse la espina y harán todo lo posible por abollarles la corona.