La Conmebol tiene en sus manos el peso de definir el futuro del proyecto FIFA Forward Enterprise de Gianni Infantino.

Después que la UEFA y la Concacaf han rechazado públicamente la entrada de capital privado en el Mundial de la FIFA, los votos de las 10 federaciones de la Conmebol serán claves en la aceptación del plan de Infantino.

¿Por qué es clave la postura de Conmebol en el futuro del plan de la FIFA?

Hasta el momento, la UEFA con 55 miembros y la Concacaf con 41 federaciones suman 96 votos en contra del plan de Infantino para comercializar el Mundial.

Con 96 miembros de 211 rechazando el proyecto de Infantino, 10 votos más bastarían oara que no haya mayoría a favor de la FIFA.

La Conmebol tiene 10 miembros y eso lo convierte en un bloque clave para definir el futuro del citado plan de la FIFA.

Conmebol es muy cercana a la FIFA de Infantino

La Conmebol y su presidente Alejandro Domínguez han sido afines a la FIFA de Gianni Infantino, quien incluyó a esa confederación en la organización del Mundial 2030.

En ese sentido, es probable que la Conmebol apoye el plan privatizador del Mundial.

El plan busca crear una filial comercial valorada en 20 mil millones de dólares con un 20% de propiedad privada.

La postura de Europa y Norteamérica se enfrentan a la incertidumbre mostrada por Conmebol, que en breve tendrá que fijar postura acerca del tema.