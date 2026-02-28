En el marco del Mundial 2026 el tipo de alquiler se dispara, pero en su modalidad turística en la CDMX.

Por lo que cada vez son más los propietarios quienes ofrecen sus viviendas al alquiler turístico, dejando sin opciones a familias que buscan rentas residenciales, cifras que han ido en aumento aún más en la CDMX por el Mundial 2026.

Por Mundial 2026 en la CDMX se dispara el alquiler turístico

En el más reciente análisis de Inside Airbnb, cifras denotan que el alquiler turístico se dispara en vísperas del Mundial 2026.

En detalles, se muestra que tan solo en seis meses la oferta del alquiler turístico sumó ya casi 770 nuevos espacios, dejando atrás los espacios para rentas residenciales.

Asimismo estos cambios se vienen marcando desde el primer trimestre de 2025 con las cifras de 27 mil 51 alojamientos activos.

Del total, la plataforma detalla que 17 mil 713 corresponden a viviendas enteras, lo que significa que las personas residentes pierden la oportunidad de alquilar con tres inmuebles completos cada dos días.

En el caso de las alcaldías de la CDMX que han mostrado un alza por el alquiler turístico son Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán.

Tope de rentas en CDMX: Inmobiliario critica la medida (Cuartoscuro / Carolina Jiménez Mariscal)

Colectivos en CDMX piden regular alquiler turístico

Ante las cifras que marcan como el alquiler turístico se ha disparado en la CDMX por el Mundial 2026, colectivos y organizaciones vecinales exigen su derecho a la demanda un a renta para locatarios.

Por lo que han pedido a las autoridades la necesidad de tener reformas a la Ley de Turismo, como poner un funcionamiento para el padrón de anfitriones y de plataformas de alquiler.

Además, de establecer normas enfocadas a regular el alquiler turístico, así como mejorar regulaciones ante la gentrificación y la vivienda asequible.