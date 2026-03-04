El director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Alberto Albarrán Leyva, dio a conocer que la FIFA ha cancelado el 40% de sus reservaciones en la CDMX de cara al Mundial 2026.

Afirmando que se desconoce la causa de las cancelaciones de la FIFA, faltando tan solo 101 días para que se celebre el partido inaugural del Mundial 2026 en la CDMX.

El trofeo de la Copa del Mundo tendrá un tour por México (MEXSPORT / Richard Callis)

La FIFA no dio explicaciones por la cancelación del 40% de sus reservaciones en CDMX

Hasta hace unas semanas, la FIFA tenía reservadas 2 mil habitaciones de hotel en la CDMX para la celebración del Mundial 2026; sin embargo, al 3 de marzo solo cuentan con 1200.

Alberto Albarrán Leyva señala que la FIFA no dio explicaciones del por qué se cancelaron 800 habitaciones en la CDMX previo al Mundial 2026, es decir, el 40%.

No solo eso, afirma que se han cancelado hoteles completos de 200 o 180 habitaciones para los días en que se llevará a cabo la justa mundialista en la capital de México.

Además señaló que para marzo de 2026, las reservaciones en CDMX para el Mundial 2026, se mantienen en el 30%, algo un tanto bajo tomando en cuenta la importancia del evento.

Señalando incluso que ha habido más cancelaciones que reservaciones hasta este momento.

Mundial 2026 (Dan Mullan / AP)

Hoteles de la CDMX se mantienen optimistas a pesar de cancelaciones de la FIFA

Si bien la cancelación del 40% de las reservaciones de la FIFA previo al Mundial 2026 son de preocupar, la Asociación de Hoteles de la CDMX se mantienen optimista al respecto.

Se mantiene la expectativa de que para el Mundial 2026 de la FIFA, la CDMX albergará entre 836 mil a 2 millones de turistas para ver los partidos.

Con una estancia promedio de 1.8 días, además de que se espera que la capital del país sea el punto desde donde los turistas viajen a Guadalajara y Monterrey, otras ciudades mundialistas.

Aunque saben que deben de trabajar en la promoción y coordinación de experiencias alrededor del Mundial 2026, para hacer más atractiva la oferta.