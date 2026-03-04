La presidenta Claudia Sheinbaum pidió analizar la situación sobre las supuestas cancelaciones hoteleras en la Ciudad de México (CDMX) previo al Mundial 2026.

Esto luego de que la Asociación de Hoteleros de la CDMX afirmara que se cancelaron el 40% de las reservas que se tenían hasta el momento.

Sheinbaum pide analizar denuncia de cancelaciones hoteleras en CDMX

Claudia Sheinbaum compartió que será analizada la denuncia sobre la cancelación de varias reservas hoteleras a poco más de 100 días antes del Mundial 2026.

De acuerdo con la presidenta, la situación será informada por:

Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo Federal

Gabriela Cuevas, representante de México en la FIFA

“Estamos revisando si es cierta primero esta información y en cuanto tengamos la información ya les podemos decir completo” Claudia Sheinbaum

Cabe señalar que las diferentes asociaciones y cadenas hoteleras que hay en la CDMX esperan recibir a millones de turistas nacionales y extranjeros durante el desarrollo del Mundial 2026 que inicia el 11 de junio.

Turismo CDMX desmiente cancelaciones hoteleras rumbo al Mundial 2026

Luego del llamado de la presidenta, Turismo CDMX informó que las declaraciones de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México “no reflejan la realidad del proceso de planeación ni el comportamiento del mercado turístico internacional”.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, se mantiene un “aumento sostenido del interés” internacional para viajar hacia las ciudades sedes, incluyendo la CDMX, donde se realizará la inauguración del Mundial 2026.

“Contrario a las versiones difundidas, los datos internacionales de inteligencia turística muestran un aumento sostenido del interés por viajar a las ciudades sede, incluida la sede inaugural. Cabe mencionar que la Ciudad de México espera recibir turistas y visitantes no solo con boleto para los partidos sino además de los miles de turistas que querrán vivir el ambiente mundialista” Turismo CDMX

Asimismo, resaltó que actualmente la CDMX tiene más de 63 mil habitaciones disponibles en 800 hoteles, por lo que puede hacer frente a la demanda para los 13 partidos programados en México desde el 11 de junio, cuando se realice la Inauguración en el Coloso de Santa Úrsula.