Luego que la Asociación de Hoteles de la CDMX diera a conocer la cancelación del 40% de reservaciones de la FIFA para el Mundial 2026; la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, salió a aclarar las cosas.

En sus propias palabras, Clara Brugada señaló que la información de cancelación de reservaciones de la FIFA para el Mundial 2026 está incompleta y solo da una mala imagen de la CDMX.

Clara Brugada con el Gabinete de Coordinación para el Mundial 2026 (@ClaraBrugadaM)

Clara Brugada confirma que no han cancelaciones masivas previo al Mundial 2026

Durante la presentación del Gabinete de Coordinación para el Mundial 2026 en CDMX, Clara Brugada tocó el tema de las cancelaciones de la FIFA, negando que esta sean así.

Clara Brugada señaló que lo que hizo la FIFA fue liberar habitaciones, lo cual era parte de la planeación del Mundial 2026 desde el inicio.

La FIFA aseguró esos cuartos desde hace varios años, como una manera preventiva dependiendo de cómo se desarrollaban las eliminatorias y los equipos que clasificarían.

Las habitaciones liberadas corresponden a equipos de futbol que pensaban que iban a tener partidos en CDMX; pero que al final fueron mandados a otras sedes.

Siendo algo meramente logístico que no representan ningún problema para la organización, ni para la capital del país.

“Eso no es así, no hay cancelaciones masivas rumbo al mundial. Eso es muy importante que lo sepamos, que lo tengamos todos de manera muy transparente. Hubo algunas liberaciones de habitaciones como parte de la planeación que tenían algunos países que pensaban que sus equipos iban a quedar aquí en México en los encuentros de fútbol, pero no representan absolutamente ningún problema” Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX

Clara Brugada señala que reporte de cancelaciones del Mundial 2026 solo da una mala imagen de CDMX

Clara Brugada complementó su declaración sobre las cancelaciones de la FIFA previo al Mundial 2026, señalando que solo se está dando una mala imagen de CDMX.

Esto debido a que, de acuerdo con Clara Brugada, la información sobre las cancelaciones del Mundial 2026 está incompleta y solo genera dudas en la gente.

Por eso es importante que se aclaren las cosas, de hecho menciona que posteriormente la misma FIFA dará un comunicado al respecto, así como la coordinación de hoteles de la capital.

Finalizando con que todo está listo en la CDMX para que se lleve a cabo el torneo, destacando la baja incidencia delictiva de los últimos años, lo que asegura que todo se realizará en orden.