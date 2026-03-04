La Asociación de Hoteles de la Ciudad de México (CDMX) alertó la cancelación del 40% de las reservaciones que se habían realizado en la capital del país por motivo del Mundial 2026.

De acuerdo con Alberto Albarrán Leyva, director general de la asociación, hay cuartos suficientes para atender la demanda internacional; sin embargo, mientras se acerca el evento deportivo, las reservaciones se han cancelado.

Cancelan el 40% de las reservaciones hoteleras en CDMX; ocupación llegará al 85% en junio

El director de la Asociación de Hoteles de la CDMX señaló que se ha registrado la cancelación del 40% de las 2 mil reservaciones que se tenían en la capital para el Mundial 2026.

De acuerdo con la asociación, hay hoteles en los que se “ha cancelado 200 o los 180 cuartos” que tenían disponibles.

Además, resaltó para La Jornada que mientras se acerca el Mundial 2026 “ha habido más cancelaciones que reservaciones”.

Sin embargo, Alberto Albarrán Leyva aseguró que, aunque se esperan más cancelaciones; para el 11 de junio, cuando empieza el Mundial 2026 en la CDMX, habrá al menos el 85% de la ocupación.

Cabe señalar que hasta el momento se tiene reservación del 30% de las más de 63 mil habitaciones en 800 hoteles de la CDMX.

CDMX espera 2 millones de turistas por el Mundial 2026

Por otra parte, la auditora Deloitte señaló que se espera que la CDMX reciba alrededor de 836 mil turistas nacionales e internacionales.

Sin embargo, la Asociación de Hoteles de la CDMX estima que la capital del país reciba entre 1.5 y 2 millones de personas en estancias de 1.8 días promedio con un costo de alrededor de 350 dólares.

Además, la asociación espera que los turistas que lleguen a la CDMX usen esta ciudad como un “trampolín” para visitar Nuevo León y Jalisco.