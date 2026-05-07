La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX (CANACO), informó que se estima que el Mundial 2026 deje una derrama de más de 26 mil millones de pesos para la capital del país.

“Estamos hablando de inversión, turismo, consumo, empleo y de una oportunidad histórica” Vicente Gutiérrez Camposeco. Presidente de CANACO CDMX

Así lo indicó Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo, quien refirió que se espera que con motivo del certamen deportivo, la CDMX reciba la visita de un millón de turistas.

Ante ello, el presidente de la CANACO indicó que el Mundial 2026 podría ser un punto de inflexión histórico dado que también se contempla la generación de decenas de miles de empleos.

CANACO: Mundial 2026 dejaría derrama de más 26 mil millones de pesos para la CDMX

A poco más de un mes de la inauguración del Mundial 2026, cuyo pitazo inicial se dará el 11 de junio en el Estadio Banorte de la CDMX, la CANACO afirmó que el evento será de gran ayuda para la capital.

En conferencia de prensa, el presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, dijo que estimaciones indican que el Mundial 2026 podría dejar una derrama de 26 mil 280 millones de pesos.

Sobre ello, refirió que los recursos que se espera, reciba la capital del país con motivo del Mundial 2026, se generan por un factor en específico: la llegada estimada de 1 millón 168 mil turistas.

Mundial 2026 (Cortesía Turismo CDMX)

Al explicar los detalles de las previsiones, el presidente de la CANACO indicó que se estima que cada turista gaste unos 22 mil 500 pesos en distintos sectores de consumo de la CDMX.

En específico, dijo, los visitantes desembolsarán ese monto en promedio para los sectores de hospedaje, entretenimiento, comercio al por menor, alimentos y bebidas y transporte.

CANACO estima creación de miles de empleos por Mundial 2026

Al dar a conocer las estimaciones sobre la derrama económica que dejará el Mundial 2026 para la CDMX, el presidente de la CANACO resaltó que también se prevé la creación de miles de empleos.

Al respecto, Vicente Gutiérrez Camposeco dijo que en los pronósticos del organismo se considera que la justa futbolística también genere entre 70 mil y 90 mil empleos.

Mundial 2026 (MEXSPORT / Richard Callis)

Por eso, refirió que la CDMX se encuentra ante un reto que implica que los beneficios del Mundial 2026 lleguen a toda la ciudad, es decir a negocios y comercios medianos y pequeños.

En ese sentido, destacó que desde este momento “el comercio capitalino debe prepararse” para aprovechar la oportunidad histórica y construir un “legado económico duradero”.