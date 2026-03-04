Previo al Mundial 2026, la Secretaría de Turismo de la CDMX desmintió la supuesta cancelación del 40% de las reservaciones de hotel de la FIFA en la capital.

Alejandra Frausto aclaró que el proceso responde a ajustes normales en la planeación del torneo, donde las habitaciones se liberan o confirman según acreditaciones y acuerdos vigentes.

La funcionaria destacó que este mecanismo ocurre en todas las sedes del Mundial y que, lejos de una crisis, la CDMX registra un aumento del 35% en interés turístico internacional.

El trofeo de la Copa del Mundo tendrá un tour por México (MEXSPORT / Richard Callis)

Secretaria de Turismo aclara las cancelaciones de reservaciones de hotel de la FIFA en CDMX previo al Mundial 2026

En un comunicado, Alejandra Frausto menciona que la información sobre cancelaciones de reservaciones de hotel de la FIFA en CDMX, se alejan totalmente del proceso de planeación de Mundial 2026.

Asimismo la Secretaria de Turismo de la CDMX menciona que estas supuestas cancelaciones de reservaciones de hotel de la FIFA no toman en cuenta el "comportamiento del mercado turístico internacional“.

Previo al torneo, la FIFA llegó a acuerdos de tarifas para el hospedaje; sin embargo, dichos precios no se pueden mantener durante mucho tiempo.

Al vencerse el plazo, se deben de liberar las habitaciones y volver a negociar con los hoteles, para establecer nuevamente un acuerdo de hospedaje.

Se pone de ejemplo a los medios que van a cubrir el evento, si bien ta tenían habitaciones aseguradas, al no haber concluido la acreditación, se deben de confirmar la reservación o liberar el espacio.

Señalando que la CDMX están en constante comunicación con la FIFA, HostCity, el Estadio Banorte, así como con el sector hotelero y autoridades federales, para el hospedaje durante el torneo.

Ante información divulgada recientemente por un miembro de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y publicada en el diario La Jornada, sobre supuestas cancelaciones masivas de reservaciones hoteleras vinculadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México aclara que dichas versiones no reflejan la realidad del proceso de planeación ni el comportamiento del mercado turístico internacional Alejandra Frausto, Secretaria de Turismo de la CDMX

FIFA hace el mismo proceso de hospedaje en todas las sedes del Mundial 2026 no solo en CDMX

Otra cosa que se mencionó es que el proceso de supuestas cancelaciones de la FIFA en CDMX, es algo que se hace en todas las sedes del Mundial 2026.

La FIFA constantemente libera o reserva habitaciones de hotel, dependiendo de los grupos que vayan confirmando su asistencia al Mundial 2026.

Estamos hablando de equipos, cuerpos técnicos, árbitros y personal operativo, así como “grupos extendidos”, entiéndase familiares y trabajadores auxiliares.

Con esto, las habitaciones que ya no se vayan a ocupar, se dejan para que el hotel las pueda usar en vista de los turistas que se van a dar cita en las ciudades.

Es decir, las reservaciones de la FIFA en CDMX, así como en otras ciudades, eran más bien “preventivas”; conforme se vaya acercando la inauguración, estas se harán efectivas o se liberarán.

Finalmente Alejandra Frausto señaló que previo al Mundial 2026, se ha visto un aumento en el interés del 35% de turistas internacionales para visitar la CDMX.

Por lo que se espera una buena ocupación hotelera para el mes de junio, que es cuando se celebrarán los partidos en la CDMX.

Comunicado sobre cancelaciones de la FIFA en CDMX (Secretaria de Turismo)