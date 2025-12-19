La final del Apertura 2025 de la Liga MX dio mucho de que hablar poe el gran partido de vuelta que ofrecieron Toluca y Tigres, pero también por situaciones extracancha como la que protagonizaron David Faitelson y Antonio Mohamed, quien ahora estará presente en el programa estelar de TUDN para hablar del título de los Diablos.

En su cuenta oficial en la plataforma X, el programa Línea de 4 anunció la presencia de Antonio Mohamed el viernes 19 de diciembre. Esto genera expectativa porque, según lo dicho por David Faitelson, el Turco habría afirmado no volver a darle entrevistas a TUDN mientras él siguiera en este canal.

Es importante mencionar que, en esta edición del programa, David Faitelson no estaría presente dado el reciente incidente que tuvo con Antonio Mohamed.

¿Por qué se enojó Antonio Mohamed con David Faitelson?

La razón por la cual Antonio Mohamed se enojó con David Faitelson radicó en comentarios que el periodista realizó en la previa a la final de vuelta entre Toluca y Tigres.

Y es que, desde la perspectiva de David Faitelson, la decisión de mandar al banquillo al portero Hugo González tras su error en el juego de ida fue carente de ética y moral, situación que Antonio Mohamed no tomó nada bien.

Al final del juego, Mohamed se acercó a las cámaras y micrófonos de TUDN para hacer saber su molestia con David Faitelson, a quien consideró desubicado por sus palabras.

David Faitelson no se disculpará con Antonio Mohamed

Trascendió el hecho de que Antonio Mohamed habría pedido que David Faitelson se disculpara con él por lo dicho antes de la final de vuelta y en el programa de televisión que tiene, el periodista afirmó que no encontró motivos para hacerlo.

De tal forma, el distanciamiento entre David Faitelson y Antoino Mohamed se mantendrá luego de ambos defienden su respectivo punto de vista, mismo que no están dispuestos a negociar.

Mientras tanto, el Turco se encontrará con algunos de los periodistas presentes al momento de que hizo pública su consigna contra Faitelson y probablemente revivirán el incidente.