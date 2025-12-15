Antonio Mohamed y David Faitelson protagonizaron un encontronazo luego de que Toluca se consagrara campeón del Apertura 2025 de la Liga MX, sin embargo, el periodista ya reveló más detalles de su pleito con el Turco.

Fue a través de su cuenta de X que David Faitelson compartió lo que sucedió en el Estadio Nemesio Diez con Mohamed.

“Me da mucha pena que el entrenador campeón del futbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero, altanero y mal educado con un periodista que dio un punto de vista y que se puede equivocar o no”, escribió el periodista en sus redes sociales sobre el DT de Toluca.

David Faitelson revela detalles de su pleito con Mohamed tras la Final. (captura)

David Faitelson revela detalles de su pleito con Mohamed tras la Final

David Faitelson señaló que la cosa no terminó ahí con Mohamed, por lo que reveló detalles de lo que le dijo el Turco en el tenso momento que ambos vivieron después de la final.

“Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral… Lo hizo con su decisión de “castigar” a Hugo González y lo vuelve a hacer, cuando con un puro encendido, me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo, me dice que soy “una mierda” y me advierte que no dará entrevistas a Televisa mientras no me manden a mi a la mierda…Gran entrenador, sí y, tan primitivo como un “barra brava””, escribió David Faitelson sobre Mohamed.

Afortunadamente el altercado entre David Faitelson y Antonio Mohamed solo quedó en palabras y no se llegó a los golpes.

Mohamed molesto por declaraciones de David Faitelson

Durante una entrevista con TUDN, Mohamed expresó su molestia por todo lo que ha dicho David Faitelson en redes sociales y las críticas hacia el entrenador.

“Quiero aclarar una cosa con Faitelson. Esta muy desubicado. Es una mierda. Que baje y que me lo venga a decir acá a ver si tiene huevos. Que chin…”, dijo Mohamed.