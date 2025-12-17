La discusión de David Faitelson y Antonio Mohamed tras el bicampeonato de Toluca en la Liga MX sigue dando de qué hablar y ahora el periodista reveló que contactó al DT.

Todo surgió tras un comentario de Faitelson en el que cuestionó la ética y moral de Mohamed, luego de dejar en la banca a Hugo González en el partido de vuelta de la gran final.

Esas declaraciones hicieron enfurecer al DT de los Diablos, quien encaró en pleno festejo al periodista que después dijo que el Turco lo amenazó con darle un cabezazo.

Faitelson ya habló con Mohamed tras encontronazo en la final de la Liga MX

Durante el programa llamado Cuadro A, David Faitelson reveló más detalles tras el altercado que sufrió con Antonio Mohamed en la gran final de la Liga MX.

Luego de todo lo que se dijeron en el terreno de juego, Faitelson confesó que se puso en contacto con Mohamed tras varias horas después del altercado entre ambos.

“Ayer le mandé un mensaje grabado, no me contestó. Y luego más tarde le mandé un mensaje y le dije: ‘Mira Turco, te mando una columna que escribí el lunes donde hablo de ti y digo que eres un verdadero genio’”, explicó el periodista.

“Aquí cuando criticas y hablas mal enseguida están ahí, pero cuando ponderas y hablas bien nadie levanta un teléfono y te lo acepta”, sentenció.

La directiva de Toluca no impidió el enfrentamiento de Faitelson y Mohamed

David Faitelson explicó que una de las cosas que más le sorprendieron fue el hecho de que la directiva del Toluca no interviniera para tranquilizar al Turco Mohamed.

Según lo relatado por Faitelson, él esperaba que los llevaran a un lugar fuera de las cámaras de varios reporteros que grabaron el fuerte encontronazo con Mohamed.

Sin embargo, lo único que recibió fue un: “Es que sí te pasaste”, de uno de los directivos del ahora bicampeón del futbol mexicano.