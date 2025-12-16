Luego de que Antonio Mohamed encarara a David Faitelson tras la victoria del Deportivo Toluca en la final del Apertura 2025 de la Liga MX, el periodista reveló más detalles sobre lo sucedido.

Según relata David Faitelson, todo comenzó cuando horas antes el periodista había dado su opinión sobre el cambio de portero que el Turco Mohamed hizo para la final de vuelta y la calificó como una “falta de moral y ética”.

Esto llegó a oídos del técnico de los Diablos Rojos , quien tras levantar el título intervino en un enlace en vivo de TUDN y pidió que Faitelson fuera a dar la cara.

El Turco Mohamed salió en televisión nacional a decir que David Faitelson es una mierda, lo retó de frente a ver si tiene huevos y mandó a chingar a su madre a todos los de Televisa.



Momentos sublimes del futbol mexicano.



pic.twitter.com/ERtngtMYCw — Roberto Haz (@tudimebeto) December 15, 2025

Faitelson confiesa todo acerca de su pleito con Mohamed

Tras el percance en vivo, el productor del programa llamó a David Faitelson para decirle que Antonio Mohamed estaba molesto y que no iba a dar entrevistas a TUDN hasta que el periodista bajara.

Cuando ambos se encontraron, Faitelson le pidió a Mohamed que hablaran en un lugar más privado, pues había muchos medios de comunicación presentes en el lugar.

“Solo le doy la entrevista a Televisa, si te mandan a ti a la mierda”, fue la respuesta del Turco, para que luego decirle: “Cuidado, que te pego un cabezazo”.

De inmediato, el periodista le recordó al ahora DT que se conocen desde hace varios años y lo ha seguido en varios lapsos de su carrera, e incluso comieron juntos en la casa de Mohamed.

“También ha entrado mucha mierda a mi casa”, fue la respuesta tajante del técnico bicampeón del futbol mexicano.

Faitelson mandará una carta al dueño del Deportivo Toluca

Durante su programa en TUDN, David Faitelson dijo que mandará una carta al dueño del Deportivo Toluca para explicar todo lo sucedido con Antonio Mohamed durante la final.

Según relata Faitelson, varios directivos de los Diablos Rojos presenciaron lo ocurrido y no hicieron nada por detener a su entrenador.

“Yo no voy a una cancha de futbol para que un entrenador me amenace con darme un cabezazo”, sentenció el periodista.