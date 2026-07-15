Thomas Tuchel lleva sobre su espalda el peso del futbol de Inglaterra ávido de ganar el campeonato del Mundial 2026, responsabilidad que lo enfrenta a un estrés inusual que combate con un helado en la mano y pedaleando una bicicleta.

Previo a la semifinal Inglaterra vs Argentina de Lionel Messi, Tuchel aceptó que se relaja reconectando con su niño interior.

“A veces simplemente te subes a una bicicleta y luego solo necesitas un estacionamiento grande, un helado en la mano durante 15 minutos en la bicicleta y entonces te sientes como si tuvieras 15 años” Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra

De cara a un partido histórico para Inglaterra, Thomas Tuchel, técnico alemán, fue contratado en 2024 y se le encomendó la responsabilidad de lograr el primer gran trofeo de Inglaterra desde que ganó el Mundial como local en 1966.

Thomas Tuchel acaricia la final del Mundial 2026 (Ricardo Mazalan / AP Photo/Ricardo Mazalan)

Inglaterra busca que Inglaterra dispute su segunda final del Mundial

Inglaterra de Thomas Tuchel está a un triunfo de jugar su segunda final de la Copa del Mundo, pero enfrenta al campeón defensor Argentina en Atlanta.

Ha sido un torneo feroz para la selección que dirige Tuchel, con aventuras en México y su gran altitud, además de victorias remontando contr Congo y Noruega. Todo ha revitalizado a Inglaterra.

“Puedo decirles que me alimenta y me hace sentir vivo. Me encanta tanto que me da energía todos los días” Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra

La carga de hacer campeón para Thomas Tuchel

Thomas Tuchel, entrenador campeón a nivel de clubes con Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea y Bayern Múnich, sabe que levantar el trofeo con Inglaterra sería su logro más grande.