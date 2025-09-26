El presidente Donald Trump -de 80 años de edad-desclasificará información sobre Amelia Earhart.

Se revelarían más detalles de la misteriosa desaparición de Amelia Earhart, esto debido a que Trump ha puesto su atención en el caso.

Trump ordena desclasificar información sobre Amelia Earhart

A través de su plataforma Social Truth, Trump anunció que ordenará desclasificar información sobre Amelia Earhart, la aviadora que desapareció en 1937.

“Su desaparición, hace casi 90 años, ha cautivado a millones. Ordeno a mi administración que desclasifique y publique todos los registros gubernamentales relacionados con Amelia Earhart, su último viaje y todo lo demás sobre ella.” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (YURI GRIPAS / POOL / EFE)

En su publicación, Trump mencionó que había preguntado a diversas personas sobre la vida y los tiempos de Amelia Earhart.

Por lo que calificó la historia de la aviadora de “interesante”, principalmente por sus hazañas al ser la primera mujer en cruzar el océano Atlántico.

Además de ser una pionera en diversos temas relacionados con la aviación.

Cabe señalar que la decisión de Donald Trump también responde a la presión política.

En agosto pasado se reportó que Kimberlyn King-Hinds, delegada de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte ante el Congreso de los Estados Unidos, pidió a Trump desclasificar la información.

Kimberlyn King-Hinds, de 50 años de edad, mandó una carta a Trump exponiendo la situación:

“Varios residentes mayores aún recuerdan su presencia en el Pacífico, y algunos comparten relatos creíbles y de primera mano de haberla visto en la isla de Saipán.” Kimberlyn King-Hinds

De acuerdo con la versión de Estados Unidos, Amelia Earhart desapareció cerca de la isla de Howland que se halla entre Hawái y Australia.

No obstante, los testimonios orales que circulan en las Islas Marianas, ubicadas entre Hawái y Filipinas, dicen otra cosa.

Los narraciones señalan que Amelia Earhart y el navegante Fred Noonan en realidad fueron capturados por las fuerzas japonesas y llevados a Saipán.

Donald Trump sobre Amelia Earhart (Especial)

¿Qué pasó con Amelia Earhart? La aviadora que desapareció de forma misteriosa

Amelia Earhart fue una aviadora que desapareció de forma misteriosa el 2 de julio de 1937 junto con el navegante Fred Noonan.

El objetivo del último vuelo de Amelia Earhart era circunnavegar el mundo.

Durante su desaparición, Amelia Earhart reportó en su última comunicación que volaba en curso hacia la isla de Howland.

Sin embargo, nunca se supo el rumbo que siguió, pese a que todavía sostuvo comunicaciones muy breves con el barco guardacostas estadounidense Itasca.

No obstante, la señal de radio usada por Amelia, la KHAQQ, mandó un mensaje al Itasca indicando que el combustible se agotaba.

Amelia Earhart (Especial)

Lamentablemente, se determinó que el avión se estrelló en el mar, por lo que comenzaron las labores de búsqueda.

El presidente Franklin D. Roosevelt ordenó hallar a Amelia Earhart, desplegando 9 barcos y 66 aviones.

El misterio fue que no se encontró nada durante la investigación. A Amelia Earhart se le declaró muerta el 5 de enero de 1939 .

En 2018, Richard Jantz publicó un estudio que reexaminó restos óseos hallados en 1940 asegurando que Amelia Earhart murió como náufrago en la isla Nikumaroro entre Hawái y las islas Salomón.

La investigación ha sido cuestionada por no contar con revisión de pares que validen sus afirmaciones.