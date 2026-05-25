El piloto mexicano Daniel Suárez ganó la carrera NASCAR Cup Series acortada por la lluvia el domingo en Charlotte.

Daniel Suárez se convirtió en el primer piloto nacido en México en ganar el Coca-Cola 600. Fue su tercera victoria en la Serie Cup y la primera desde 2024.

Con el triunfo de Daniel Suárez, se coronó un día emotivo en el que el mundo del automovilismo recordó al fallecido Kyle Busch.

Daniel Suárez ganó carrera en la NASCAR Cup Series

Daniel Suárez sorprendió en la NASCA Cup Series de Charlotte

Daniel Suárez arriesgó en el momento justo para cambiar dos neumáticos en una parada tardía en pits; luego superó dos veces a Christopher Bell antes de que se diera por terminada la carrera por la lluvia.

La victoria de Daniel Suárez en las 1.5 millas de Charlotte se suma a las que consiguió en Sonoma Raceway en 2022 y en Atlanta Motor Speedway en 2024.

El podio lo completaron Christopher Bell y Denny Hamlin en la segunda y tercera posición, respectivamente, seguidos por Tyler Reddick y el actual campeón Kyle Larson.

La victoria fue emotiva para Suárez, quien anteriormente compitió para Kyle Busch Racing.

“Kyle, él era especial. Hice esto por Kyle, por (su esposa) Samatha, por (sus hijos) Brexton y Lennix y por toda su familia” Daniel Suárez

Una carrera especial y con el recuerdo vivo de Kyle Busch

La carrera de las NASCAR Cup Series ganada por Daniel Suárez ocurrió tres días después de la muerte de Kyle Busch, que sacudió al mundo del automovilismo.

Busch, de 41 años, murió después de que una neumonía grave progresara a sepsis, lo que derivó en complicaciones rápidas y abrumadoras, según un comunicado difundido por su familia.

La familia de Busch asistió a la carrera y el director ejecutivo de NASCAR, Steve O’Donnell, les dijo que forman parte de la comunidad de NASCAR y que “estamos con ustedes”.

NASCAR y CMS homenajearon a Busch con su número 8 y su firma en el césped de la recta principal, además de una valla publicitaria en una autopista cerca de la entrada principal del circuito.