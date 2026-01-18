La rivalidad de la época en el circuito de invierno; Tomateros de Culiacán vs Charros de Jalisco se verán las caras por cuarta ocasión en la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico, aquí te decimos fechas y horarios de los juegos.

Por segundo año consecutivo Tomateros y Charros se enfrentarán en la Serie Final para definir al nuevo monarca de la Liga de invierno del béisbol mexicano, en un duelo que tiene tintes de revancha.

Serie Final 2026 LMP:

Juego 1 | Tomateros vs Charros | Miércoles 21 de enero | 8:05pm (tiempo CDMX)

Juego 2 | Tomateros vs Charros | Jueves 22 de enero | 8:05pm (tiempo CDMX)

Juego 3 | Charros vs Tomateros | Sábado 24 de enero | 6:00pm (tiempo CDMX)

Juego 4 | Charros vs Tomateros | Domingo 25 de enero | 5:00pm (tiempo CDMX)

Juego 5* | Charros vs Tomateros | Lunes 26 de enero | 7:30pm (tiempo CDMX)

Juego 6* | Tomateros vs Charros | Miércoles 28 de enero | 8:05pm (tiempo CDMX)

Juego 7* | Tomateros vs Charros | Jueves 29 de enero | 8:05pm (tiempo CDMX)

Tomateros vs Charros: Fechas de los partidos de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico

La Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico entre Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco inicia el miércoles 21 de enero 2026 y en caso de extenderse hasta un séptimo juego, la final culminaría el jueves 29 de enero.

¡LA FINAL ESTÁ LISTA!🏆🫵🏼



El clásico está de vuelta, @charrosbeisbol y @clubtomateros se citan una vez más en la serie final de la LAMP🤩



¡Déjanos tu pronóstico para campeón!😏#LigaARCO⚾ pic.twitter.com/bI4gsCMab6 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 17, 2026

Tomateros vs Charros: Horarios de los partidos de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico

Los horarios para la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico entre Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco varían de acuerdo a la región en la que se disputará cada juego.

En el caso de los duelos que se disputen en Culiacán la hora para cantar al playball será 8:05pm tiempo del centro de México mientras que los juegos que se disputarán en Jalisco serán a las 5pm, 6pm y 7:30pm tiempo del centro de México.

Tomateros vs Charros: Canal para ver los partidos de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico

Tomateros y Charros están listos para escribir nuevamente historia en la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico, la transmisión estará disponible a través del canal de YouTube de la Liga con un costo de suscripción de 149 pesos por mes.

Tomateros vs Charros: Antecedentes de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico

La Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico vuelve a colocar frente a frente a dos protagonistas del circuito de invierno que ya se conocen bien: Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco se reencuentran por cuarta ocasión en la historia.

La primera vez fue en la temporada 2014-15, en una serie que quedó grabada en la memoria de los aficionados de Tomateros ya que significó el fin de una sequía de 11 años en la LMP, la segunda final fue en la temporada 2021-22, los jaliscienses se impusieron en siete juegos y frenaron el tricampeonato de los culichis.

El antecedente más reciente se dio en la temporada 2024-25, la Serie pasada en donde Charros volvió a hacer la maldad y Benjamín Gil, levantó el trofeo ante su ex equipo pero esta vez en seis juegos.