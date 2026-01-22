Charros vs Tomateros se miden en el Juego 2 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico, el jueves 22 de enero. Revisa a qué hora ver el duelo el TVC Deportes, FOX One y YouTube.

Partido: Charros vs Tomateros

Fecha: Jueves 22 de enero de 2026

Fase: Juego 2 Serie Final

Torneo: Liga Mexicana del Pacífico 2026

Horario: 20:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Tomateros

Transmisión: TVC Deportes, FOX y Canal de YouTube de la Liga ARCO

Charros vs Tomateros: ¿A qué hora ver el Juego 2 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico 2026?

El Juego 2 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico 2026 enfrenta a Charros vs Tomateros en punto de las 20:05 horas, tiempo del centro de México.

Charros vs Tomateros: ¿Dónde ver el Juego 2 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico 2026?

Las plataformas TVC Deportes, FOX One y el Canal de YouTube de la Liga ARCO transmitirán el juego 2 de beisbol de Charros vs Tomateros.

¿Cómo quedó el Juego 1 de la Serie Final entre Charros y Tomateros?

Charros visitó a Tomateros el miércoles 21 de enero en el Juego 1 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico.

Los Charros de Jalisco sellaron su clasificación a la Serie Final tras vencer por una cerrada pizarra de 3-2 a los Águilas de Mexicali, ganando la semifinal 4-1, y busca el bicampeonato ante Tomateros de Culiacán.

Los Tomateros de Culiacán volvieron a la Serie Final, tras imponerse 8-0 a los Algodoneros de Guasave, barriendo la serie y sumando 7 victorias consecutivas en los Playoffs.

¿Cuántas veces se han enfrentado Charros y Tomateros en la Serie Final?

Es la cuarta ocasión en la que la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico 2026 enfrenta a Tomateros vs Charros.

Así han sido los resultados de las anteriores series: