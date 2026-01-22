Charros vs Tomateros se miden en el Juego 2 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico, el jueves 22 de enero. Revisa a qué hora ver el duelo el TVC Deportes, FOX One y YouTube.
- Partido: Charros vs Tomateros
- Fecha: Jueves 22 de enero de 2026
- Fase: Juego 2 Serie Final
- Torneo: Liga Mexicana del Pacífico 2026
- Horario: 20:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Tomateros
- Transmisión: TVC Deportes, FOX y Canal de YouTube de la Liga ARCO
Charros vs Tomateros: ¿A qué hora ver el Juego 2 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico 2026?
El Juego 2 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico 2026 enfrenta a Charros vs Tomateros en punto de las 20:05 horas, tiempo del centro de México.
Charros vs Tomateros: ¿Dónde ver el Juego 2 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico 2026?
Las plataformas TVC Deportes, FOX One y el Canal de YouTube de la Liga ARCO transmitirán el juego 2 de beisbol de Charros vs Tomateros.
¿Cómo quedó el Juego 1 de la Serie Final entre Charros y Tomateros?
Charros visitó a Tomateros el miércoles 21 de enero en el Juego 1 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico.
Los Charros de Jalisco sellaron su clasificación a la Serie Final tras vencer por una cerrada pizarra de 3-2 a los Águilas de Mexicali, ganando la semifinal 4-1, y busca el bicampeonato ante Tomateros de Culiacán.
Los Tomateros de Culiacán volvieron a la Serie Final, tras imponerse 8-0 a los Algodoneros de Guasave, barriendo la serie y sumando 7 victorias consecutivas en los Playoffs.
¿Cuántas veces se han enfrentado Charros y Tomateros en la Serie Final?
Es la cuarta ocasión en la que la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico 2026 enfrenta a Tomateros vs Charros.
Así han sido los resultados de las anteriores series:
- Temporada 2014–15 | Tomateros se impuso 4–1 sobre Charros
- Temporada 2021–22 | Charros tomó revancha y venció a Tomateros 4–3
- Temporada 2024–25 | Charros superó por segunda vez a Tomatero, ahora 4–2