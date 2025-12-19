La Serie del Caribe 2026 tomó un giro radical este 18 de diciembre. A unos meses de que se lleve a cabo, se decidió cambiar de sede, de Venezuela a Guadalajara, y todo por la muy complicada situación del país sudamericano.

Sí, México volverá a ser sede de la Serie del Caribe. En 2025 fue en Mexicali, y vinieron grandes equipos como Japón, Puerto Rico, República Dominicana, y Venezuela.

Ahora, en 2026, se jugará en la casa de los Charros de Jalisco, en Guadalajara. También, será una edición extraordinaria por la cantidad de equipos que habrá, ya que puede que algunos países tengan 2.

De esta forma, se podría dar el campeonato del conjunto azteca, mismo que no llega desde hace 11 años. Actualmente no se sabe quién usará la camisola verde, pues la Liga Mexicana del Pacifico, apenas jugarán los Play Offs.

Confirman que Serie del Caribe 2026 se jugará en Guadalajara por situación en Venezuela

La Serie del Caribe 2026 se llevará a cabo del 1 al 8 de febrero en Guadalajara, pero antes tuvieron que pasar muchas cosas. Cuando la sede iba a ser en Venezuela, México, Puerto Rico y República Dominicana, decidieron no ir.

La razón por la que tomaron esa decisión, fue por "situaciones externas ajenas a su control“. Y si no va México, Puerto Rico y República Dominicana, pues prácticamente no hay torneo.

Ahora, que se decidió cambiar, Panamá será el país invitado, pero Venezuela no estará. Así que ese lugar lo ocuparía el segundo lugar de la Liga Mexicana del Pacifico, por lo que México tendría 2 equipos.

Curiosamente, Guadalajara fue sede en 2018 de la misma forma, es decir, también sustituyó a Venezuela. En aquel entonces, fue Puerto Rico el campeón.

¿Qué está pasando en Venezuela y que canceló la Serie del Caribe 2026?

La situación en Venezuela es muy complicada, y seguramente no está para ser sede de la Serie del Caribe 2026 o cualquier otro evento.

Existe una tensión política, que puede llegar a bélica, entre Venezuela y Estados Unidos. El presidente, Donald Trump, ha mandado ataques a zonas cercanas del país sudamericano con el pretexto de terminar con el narcotráfico.

Sin embargo, ahora comenta que Venezuela tiene su petróleo y va a ir por este.