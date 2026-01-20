Tomateros vs Charros es una de las rivalidades de época en el circuito de invierno y por cuarta ocasión en la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico 2026 se enfrentarán. Conoce a qué hora y dónde ver el Juego 1.

Partido: Tomateros vs Charros

Fecha: Miércoles 21 de enero de 2026

Fase: Juego 1

Torneo: Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico 2026

Horario: 20:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Tomateros

Transmisión: YouTube de la Liga Mexicana del Pacífico

Tomateros vs Charros: A qué hora ver el Juego 1 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico 2026

El Juego 1 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico 2026 enfrenta a Tomateros vs Charros en punto de las 20:05 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 21 de enero en el Estadio Tomateros.

Tomateros vs Charros: ¿Dónde ver el Juego 1 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico 2026?

La plataforma de Youtube de la Liga Mexicana del Pacífico transmitirá el juego 1 de Tomateros vs Charros, el miércoles 21 de enero.

¿Cómo llegan Tomateros y Charros al Juego 1 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico 2026?

Tomateros acabó con los Algodoneros de Guasave con autoridad con un marcador de 8-0, dejando en claro su autoridad previo al duelo contra Charros.

Charros, por su parte, selló su boleto tras ganar la semifinal 4-1, por lo que irán por todo contra Tomateros para llevarse el Juego 1 de la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico 2026.