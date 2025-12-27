La Serie del Caribe 2026 está por iniciar y a continuación te compartimos las fechas, equipos y formato del torneo de beisbol en el que México será anfitrión, con sede en Guadalajara.
Después de que Venezuela, país que sería anfitrión de la Serie del Caribe 2026 fuera descartado como sede, México recibirá el torneo de beisbol que jugarán cinco novenas.
Serie del Caribe 2026
- Fechas: Domingo 1 de febrero al sábado 7 de febrero de 2026
- Equipos: México Verde, México Rojo, Puerto Rico, República Dominicana y Panamá.
- Formato: Cada uno de los 5 equipos jugará 4 partidos y avanzarán a semifinales los cuatros mejores; tras dos semifinales, se definirá el duelo por la Final de la Serie del Caribe 2026.
- Horarios: 13, 14 y 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Panamericano de Guadalajara
Serie del Caribe 2026: Fechas del torneo de beisbol que se jugará en Guadalajara
La Serie del Caribe 2026 inicia el domingo 1 de febrero de 2026 y termina con la Final el sábado 7 de febrero.
Serie del Caribe 2026: Equipos del torneo de beisbol que se jugará en Guadalajara
Cinco equipos jugarán la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara a partir del domingo 1 de febrero de 2026.
Equipos representantes del beisbol de Puerto Rico, República Dominicana y Panamá, se enfrentarán con dos novenas de México.
Cabe señalar que los representantes de Venezuela, Colombia y Cuba, entre otros, descartaron jugar la Serie del Caribe 2026.
Serie del Caribe 2026: Formato del torneo de beisbol que se jugará en Guadalajara
En la primera ronda de la Serie del Caribe 2026, todos los equipos se enfrentarán entre sí y los mejores cuatro avanzarán a la etapa de semifinales.
El mejor equipo en la primera ronda se enfrentará al cuarto clasificado; mientras que el segundo y tercer lugar chocarán por el segundo boleto a la Gran Final.
En cada jornada de la Serie del Caribe 2025, cuatro equipos jugarán y uno descansará.
En rol de días continúos de competencia, la Serie del Caribe 2026 se jugará del domingo 1 de febrero al sábado 7 de febrero en el Estadio Panamericano de Guadalajara.
- Ronda preliminar: Domingo 1 de febrero a jueves 5 de febrero de 2026
- Semifinales: Viernes 6 de febrero de 2026
- Final: Sábado 7 de febrero de 2026
Calendario completo y horarios de la Serie del Caribe 2026
La Serie del Caribe 2026 arranca el domingo 1 de febrero con dos juegos, con los dos equipos de México en acción.
Primera ronda
Domingo 1 de febreo
- México Verde vs Puerto Rico | 13 horas, tiempo del Centro de México
- República Dominicana vs México Rojs| 19:30 horas, tiempo del Centro de México
Lunes 2 de febrero
- Puerto Rico vs República Dominicana | 14 horas, tiempo del Centro de México
- México Rojo vs Panamá | 19 horas, tiempo del Centro de México
Martes 3 de febrero
- Panamá vs México Verde | 14 horas, tiempo del Centro de México
- México Rojo vs Puerto Rico | 19 horas, tiempo del Centro de México
Miércoles 4 de febrero
- Panamá vs República Dominicana | 14 horas, tiempo del Centro de México
- México Verde vs México Rojo | 19 horas, tiempo del Centro de México
Jueves 5 de febrero
- Puerto Rico vs Panamá | 14 horas, tiempo del Centro de México
- República Dominicana vs México Verde | 19 horas, tiempo del Centro de México
Semifinales
Viernes 6 de febrero
- Semifinales | 14 horas, tiempo del Centro de México
- Semifinales | 19 horas, tiempo del Centro de México
Gran final
Sábado 7 de febrero
- Gran Final | 19 horas, tiempo del Centro de México