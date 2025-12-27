La Serie del Caribe 2026 está por iniciar y a continuación te compartimos las fechas, equipos y formato del torneo de beisbol en el que México será anfitrión, con sede en Guadalajara.

Después de que Venezuela, país que sería anfitrión de la Serie del Caribe 2026 fuera descartado como sede, México recibirá el torneo de beisbol que jugarán cinco novenas.

Serie del Caribe 2026

Fechas: Domingo 1 de febrero al sábado 7 de febrero de 2026

Equipos: México Verde, México Rojo, Puerto Rico, República Dominicana y Panamá.

Formato: Cada uno de los 5 equipos jugará 4 partidos y avanzarán a semifinales los cuatros mejores; tras dos semifinales, se definirá el duelo por la Final de la Serie del Caribe 2026.

Horarios: 13, 14 y 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Panamericano de Guadalajara

¡Anota las fechas! ⚾️🏆



Ya tenemos el calendario oficial de la Serie del Caribe Jalisco 2026 🇲🇽🙌🏻#SerieDelCaribe pic.twitter.com/eLKHjeFcGU — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) December 27, 2025

Calendario completo y horarios de la Serie del Caribe 2026

La Serie del Caribe 2026 arranca el domingo 1 de febrero con dos juegos, con los dos equipos de México en acción.

Primera ronda

Domingo 1 de febreo

México Verde vs Puerto Rico | 13 horas, tiempo del Centro de México

República Dominicana vs México Rojs| 19:30 horas, tiempo del Centro de México

Lunes 2 de febrero

Puerto Rico vs República Dominicana | 14 horas, tiempo del Centro de México

México Rojo vs Panamá | 19 horas, tiempo del Centro de México

Martes 3 de febrero

Panamá vs México Verde | 14 horas, tiempo del Centro de México

México Rojo vs Puerto Rico | 19 horas, tiempo del Centro de México

Miércoles 4 de febrero

Panamá vs República Dominicana | 14 horas, tiempo del Centro de México

México Verde vs México Rojo | 19 horas, tiempo del Centro de México

Jueves 5 de febrero

Puerto Rico vs Panamá | 14 horas, tiempo del Centro de México

República Dominicana vs México Verde | 19 horas, tiempo del Centro de México

Semifinales

Viernes 6 de febrero

Semifinales | 14 horas, tiempo del Centro de México

Semifinales | 19 horas, tiempo del Centro de México

Gran final

Sábado 7 de febrero