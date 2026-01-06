El Clásico Mundial de Beisbol 2026 inició su cuenta regresiva para el playball, y se ha revelado que será transmitido por TV abierta a través de la señal de Televisa Deportes. Conoce qué otras opciones habrá para ver jugar a México.

El comentarista Antonio de Valdés reveló en su cuenta de “X” que, el Clásico Mundial de Beisbol 2026 será transmitido por Televisa Deportes, y apuntó que se podrá ver en México por TV abierta y ViX.

Estas son las señales en las que se transmitirá en Mexico el Clásico Mundial de Beisbol 2026 a partir del jueves 5 de marzo.

Canal 5 o 9 de TV abierta de Televisa

ViX

Con este recuerdo les comparto que:



¡TENDREMOS CLÁSICO MUNDIAL!



Contaremos con el gusto de transmitir a la Selección Mexicana de Beisbol y todo el Clásico Mundial 2026 en las pantallas de Televisa Univisión, señal abierta y Vix.⚾️🇲🇽



A partir del 5 de marzo.



Eso sí,… pic.twitter.com/bc84k4FEuy — Antonio de Valdés (@adevaldes) January 6, 2026

¿Cuándo comienza el Clásico Mundial de Beisbol?

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 que jugará México, inicia el 5 de marzo en el Tokyo Dome con China Taipéi y Australia jugando en el primer partido.

Los otros grupos, ubicados en San Juan Puerto Rico, Houston y Miami comenzarán su actividad el 6 de marzo.

¿Quiénes jugarán el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 lo jugarán 20 selecciones nacionales, distribuidas en 4 grupos, entre ellas la de México.

Estos serán los grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026:

Grupo A: San Juan

Canadá

Colombia

Cuba

Panamá

Puerto Rico

Grupo B: Houston

México

Estados Unidos

Brasil

Gran Bretaña

Italia

Grupo C: Tokyo

Japón

Corea del Sur

China Taipei

Australia

República Checa

Grupo D: Miami

República Dominicana

Venezuela

Nicaragua

Israel

Países Bajos

¿Cuál es el formato del Clásico Mundial de Beisbol 2026?

Cada grupo del Clásico Mundial de Beisbol 2026 cuenta con cinco equipos jugando en un formato de todos contra todos.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Los equipos que avancen desde Tokio irán a Miami, y los equipos de San Juan jugarán en Houston.

Los ganadores de los juegos de cuartos de final se encontrarán en Miami para las semifinales y la ronda de campeonato.

La Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 se llevará a cabo el 17 de marzo.

¿Qué grupo integrará México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

México competirá en la primera ronda en el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026 con sede en Houston, Texas.

Calendario de juegos de México en la primera ronda del Clásico Mundial de Beisbol 2026: