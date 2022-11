Tom Brady y su ex esposa Gisele Bündchen, dividieron sus bienes luego de anunciar su separación la semana pasada y tras haber firmado su divorcio después de 13 años de matrimonio.

El divorcio de Tom Brady y Gisele Bündchen pudo ser más rápido de lo habitual gracias a un acuerdo prenupcial que protegía los bienes de cada una de las partes involucradas.

Es decir, el acuerdo prenupcial entre el mariscal de los Tampa Bay Buccaneers y la supermodelo brasileña “blindó” las diversas empresas, marcas y riquezas que ostentan por separado.

Por lo que lo único que deberán repartirse serán las propiedades que adquirieron mientras duró el matrimonio, por lo que los reportes apuntan a que Brady se quedará con una mansión de cerca de 340 millones de pesos .

Mientras que Bündchen será acreedora a un bungalow ubicado en Miami Beach con un valor estimado de 30 millones de pesos , el cual podría usar como oficina según los rumores.

Gisele Bündchen / Tom Brady (AP)

Tom Brady está a punto de alcanzar increíble marca en la NFL

Tom Brady desea continuar haciendo historia en la NFL, por lo que el próximo domingo en la semana 9 de la temporada 2022, podría alcanzar una increíble marca con los Tampa Bay Buccaneers.

El ex mariscal de los New England Patriots está muy cerca de romper la barrera de las 100 mil yardas por aire , sin embargo, sabe que no lo habría hecho sin el apoyo de sus compañeros durante su carrera.

“Más que para mí, es un mérito de todos los muchachos con los que jugué, para todos los que me protegieron y los que atraparon esos pases” confesó.

Brady está a tan solo 164 yardas de imponer una marca nunca antes vista, haciendo más grande su legado como jugador de la NFL.

Tom Brady (MADDIE MEYER / AFP)

NFL: ¿Quiénes son los mariscales con más yardas por aire de la historia?

Tom Brady | 99 mil 836

Drew Brees | 85 mil 724

Peyton Manning | 79 mil 279

