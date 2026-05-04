Alana Flores y Sebastián Cáceres se ha demostrado apoyó mutuo en las victorias y en las derrotas, así que, tras la lesión que sufrió el defensa del América, la streamer mexicana compartió que lo ha acompañado en todo momento.

Alana compartió en sus redes sociales que ha estado con Sebastián Cáceres apoyándolo, después de que el jugador saliera lesionado del partido América vs Pumas, este domingo en el Estadio Banorte.

Alana Flores apoya a Sebastián Cáceres tras fractura con América (@ALANALARANA)

Alana Flores comparte historia de apoyo para Sebastián Cáceres

Alana Flores publicó este lunes una historia en su cuenta de Instagram en la que muestra su apoyo a Sebastián Cáceres, quien es su pareja y salió lesionado del partido América vs Pumas.

En la historia, Alana comparte el siguiente mensaje: “Después de la noche hospitalizado”, en alusión a la imagen de Sebastián Cáceres, quien aparece sentado tomando revisando su celular y con una bebida en la mano.

Además, Alana Flores apunta sobre la imagen: “En las buenas y en las malas”, mostrando su apoyo al defensa del América.

¿Qué le pasó a Sebastián Cáceres?

El América dio a conocer el parte médico oficial del defensa Sebastián Cáceres, tras el fuerte golpe sufrido en el partido de cuartos de final ante los Pumas.

El diagnóstico no es menor: el defensor presenta una conmoción y fractura del arco cigomático, además de trauma ocular, lesiones que requieren seguimiento especializado y tiempo de recuperación.

En ese sentido, el regreso a las canchas de Sebastián Cáceres dependerá de su evolución médica, aunque se espera que esté fuera de actividad durante varias semanas.

Por lo pronto, Sebastián Cáceres se perderá el partido ante Pumas el domingo 10 de mayo, uniéndose a la baja de Cristian Borja.