El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ya tiene definidas sus serie de semifinales con América y Rayadas como favoritas.
- América vs Toluca
- Rayadas vs Pachuca
Así se definieron los cruces de las semifinales de la Liga MX Femenil
Este domingo 3 de mayo se disputaron los dos partidos de vuelta de los cuartos de final que restaban, para definir los cruces de las semifinales de la Liga MX Femenil.
- Toluca firmó una de las sorpresas del torneo al vencer 2-1 a Tigres en el Estadio Universitario y avanzar a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
- Con un global de 4-2, las escarlatas eliminaron a las actuales campeonas.
Pachuca remonta y elimina a Chivas para meterse a las semifinales
La noche del domingo en el Estadio Hidalgo se dio una remontada llena de emoción. Pachuca recibió a Chivas para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con la obligación de revertir el 2-1 de la ida.
- Natalia Mauleon y Charlyn Corral fueron las heroínas del triunfo del Pachuca, que se medirá con Rayadas en las semifinales de la Liga MX Femenil.
América y Rayadas dejaron en el camino a sus rivales
El sábado 2 de mayo, América eliminó al FC Juárez, mientras que Rayadas superó con claridad a Cruz Azul para confirmar que sigue siendo una de las escuadras favoritas al título.
- América y Rayadas, primero y segundo lugar en el torneo regular, parten como favoritas para avanzar a la final de la Liga MX Femenil.