El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ya tiene definidas sus serie de semifinales con América y Rayadas como favoritas.

  • América vs Toluca
  • Rayadas vs Pachuca
Cruces de las semifinales de la Liga MX Femenil
Cruces de las semifinales de la Liga MX Femenil (@ligamxfemenil )

Así se definieron los cruces de las semifinales de la Liga MX Femenil

Este domingo 3 de mayo se disputaron los dos partidos de vuelta de los cuartos de final que restaban, para definir los cruces de las semifinales de la Liga MX Femenil.

Toluca vuelve a vencer a Tigres y califica a semifinales de la Liga MX Femenil
Toluca vuelve a vencer a Tigres y califica a semifinales de la Liga MX Femenil (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

Pachuca remonta y elimina a Chivas para meterse a las semifinales

La noche del domingo en el Estadio Hidalgo se dio una remontada llena de emoción. Pachuca recibió a Chivas para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con la obligación de revertir el 2-1 de la ida.

  • Natalia Mauleon y Charlyn Corral fueron las heroínas del triunfo del Pachuca, que se medirá con Rayadas en las semifinales de la Liga MX Femenil.
Pachuca elimina a Chivas y avanza a semifinales de la Liga MX Femenil
Pachuca elimina a Chivas y avanza a semifinales de la Liga MX Femenil (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

América y Rayadas dejaron en el camino a sus rivales

El sábado 2 de mayo, América eliminó al FC Juárez, mientras que Rayadas superó con claridad a Cruz Azul para confirmar que sigue siendo una de las escuadras favoritas al título.

  • América y Rayadas, primero y segundo lugar en el torneo regular, parten como favoritas para avanzar a la final de la Liga MX Femenil.
América se mete a las semifinales de la Liga MX Femenil
América se mete a las semifinales de la Liga MX Femenil (mexsport / MEXSPORT)