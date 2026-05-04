El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ya tiene definidas sus serie de semifinales con América y Rayadas como favoritas.

América vs Toluca

Rayadas vs Pachuca

Cruces de las semifinales de la Liga MX Femenil (@ligamxfemenil )

Así se definieron los cruces de las semifinales de la Liga MX Femenil

Este domingo 3 de mayo se disputaron los dos partidos de vuelta de los cuartos de final que restaban, para definir los cruces de las semifinales de la Liga MX Femenil.

Toluca firmó una de las sorpresas del torneo al vencer 2-1 a Tigres en el Estadio Universitario y avanzar a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Con un global de 4-2, las escarlatas eliminaron a las actuales campeonas.

Toluca vuelve a vencer a Tigres y califica a semifinales de la Liga MX Femenil (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

Pachuca remonta y elimina a Chivas para meterse a las semifinales

La noche del domingo en el Estadio Hidalgo se dio una remontada llena de emoción. Pachuca recibió a Chivas para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con la obligación de revertir el 2-1 de la ida.

Natalia Mauleon y Charlyn Corral fueron las heroínas del triunfo del Pachuca, que se medirá con Rayadas en las semifinales de la Liga MX Femenil.

Pachuca elimina a Chivas y avanza a semifinales de la Liga MX Femenil (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

América y Rayadas dejaron en el camino a sus rivales

El sábado 2 de mayo, América eliminó al FC Juárez, mientras que Rayadas superó con claridad a Cruz Azul para confirmar que sigue siendo una de las escuadras favoritas al título.

América y Rayadas, primero y segundo lugar en el torneo regular, parten como favoritas para avanzar a la final de la Liga MX Femenil.