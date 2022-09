La modelo Gisele Bündchen quien contrajo matrimonio con Tom Brady en 2009 y tienen 2 hijos en común, admitió haber tenido una fuerte pelea con el QB por no retirarse.

Y es que, Gisele Bündchen tuvo una entrevista exclusiva con Elle en donde fue muy sincera al respecto de su matrimonio.

Hace unos días, circuló en varios medios, que Gisele y Brady tuvieron una fuerte discusión e incluso estuvieron cerca de divorciarse.

No obstante, Gisele lo confirmó y narró que todo se originó por la decisión de Tom Brady de regresar del retiro.

“Obviamente, tengo mis preocupaciones. Este es un deporte muy violento. Tengo a mis hijos y me gustaría que él estuviera más presente”, dijo.

Asimismo, dijo que quería que su esposa continuara con lo que lo hace feliz.

“Pero en última instancia, también siento que todos tienen que tomar una decisión que funcione para (ellos) Él también necesita seguir con lo que lo hace feliz”, expresó.

Tom Brady (MADDIE MEYER / AFP)

Tom Brady y su regreso del retiro

Tom Brady no tardó ni dos meses en regresar a la NFL con los Tampa Bay Buccaneers.

Y es que, el QB reveló que se dio cuenta de que su lugar todavía está dentro del terreno de juego, por lo que regresará para su temporada 23 en la NFL.

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento”, escribió.

Gisele Bündchen regresaría a las pasarelas

La modelo, Gisele Bündchen también fue cuestionada sobre sus proyectos personales y dejó claro que aunque se siente feliz en su etapa de madre y esposa, sí tiene contemplado regresar a las pasarelas pronto.

“Me siento muy realizada, como madre y como esposa. Y ahora me toca a mí lograr mis sueños”, aseguró.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok