En la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, Toluca vs Chivas se enfrentan en un atractivo partido; te decimos a qué hora y dónde ver el juego.

Toluca vs Chivas es uno de los cuatro partidos programados para jugarse el miércoles 13 de agosto de la Liga MX Femenil.

Toluca vs Chivas: A qué hora ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

El miércoles 13 de agosto, Toluca vs Chivas juegan el partido de la Jornada 6, el miércoles 13 de agosto a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Nemesio Diez será el escenario del partido Toluca vs Chivas, una visita complicada para el Rebaño.

Toluca vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil?

El Canal d YouTube de la Liga MX Femenil transmitiría el partido Toluca vs Chivas, duelo correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX Femenil.

Partido:Toluca vs Chivas

Fase: Jornada 6 de la Liga MX Femenil

Fecha: Miércoles 13 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega Toluca al partido de la Jornada 6 de Liga MX Femenil?

Toluca se mantiene en la pelea por los primeros lugares de la Liga MX Femenil, y enfrentará a Chivas en la Jornada 6, con el objetivo de estar entre las mejores escuadras del torneo.

Toluca ha tenido un mejor inicio del que solía tener en la Liga MX Femenil, ya que el objetivo de la directiva choricera es pelear por el campeonato.

¿Cómo llega Chivas a la Jornada 6 de la Liga MX Femenil?

La Jornada 6 de la Liga MX Femenil enfrenta a Chivas con el Toluca, duelo importante para el Rebaño en sus aspiraciones de estar en los primeros lugares de la tabla general.

En la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, Chivas empató 1-1 con Cruz Azul, para llegar a 10 puntos ubicándose en los primeros 10 lugares de la competencia.

Chivas suele ser de las escuadras protagonistas de la Liga MX Femenil, reto que busca igualar en el Apertura 2025.