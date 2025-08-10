La Jornada 6 de la Liga MX Femenil sigue con el partido Cruz Azul vs Rayadas; te decimos cuándo y dónde ver el cotejo.

Rayadas ha tenido un buen inicio de Apertura 2025 en la Liga MX Femenil, así que la escuadra regia es favorita ante las celestes.

Cruz Azul vs Rayadas es el primer partido programado en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil.

Cruz Azul vs Rayadas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil?

Cruz Azul vs Rayadas se enfrentan el martes 12 de agosto en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil.

A las 15:45 horas está pactado el silbatazo inicial del partido Cruz Azul vs Rayadas, como parte de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, a celebrarse en las intalaciones de La Noria.

Cruz Azul vs Rayadas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil?

La plataforma ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil, transmitirán el partido Cruz Azul vs Rayadas, en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil.

Partido: Cruz Azul vs Rayadas

Fase: Jornada 6 de la Liga MX Femenil

Fecha: Martes 12 de agosto de 2025

Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: La Noria

Transmisión: ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega Cruz Azul a la Jornada 6 de la Liga MX Femenil?

A la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, Cruz Azul llega con 4 puntos en el lugar 12 de la tabla general.

Cruz Azul empató con Chivas, 1-1, en su partido de la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, en un buen resultado en calidad de visitante.

¿Cómo va Rayadas en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Rayadas goleó 5-0 a Puebla en la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, para confirmar que es una de las candidatas a ganar el campeonato del Apertura 2025.

Con 12 puntos, Rayadas está ubicada entre las 4 mejores escuadras de la Liga MX Femenil, por lo que es favorita para derrotar a Cruz Azul en la Jornada 6.