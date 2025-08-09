El Real Madrid con Xabi Alonso a la cabeza del proyecto merengue, se alista para debutar en la Jornada 1 de LaLiga; te compartimos cuándo y contra quién juega.

Después de fracasar en la anterior temporada, el Real Madrid decidió cambiar de estratega, finalizando el ciclo de Carlo Ancelotti y eligiendo a Xabi Alonso como su DT.

Xabi Alonso tuvo su primera prueba en el Mundial de Clubes 2025, pero el Real Madrid fue goleado por el PSG en la semifinal del torneo.

De cara al inicio de LaLiga, las miradas están puestas sobre el arranque del Real Madrid, obligado a ganar algo en la temporada que está por iniciar.

LaLiga: ¿Cuándo debuta el Real Madrid en la Jornada 1?

LaLiga arranca el viernes 15 de agosto de 2025, pero el Real Madrid entrará en acción el martes 19 de agosto, en el cierre de la Jornada 1 de la competencia.

LaLiga: ¿Contra quién debuta el Real Madrid en la Jornada 1?

El Osasuna será el rival del Real Madrid en la Jornada 1 de LaLiga, el martes 19 de agosto, en el partido con el que finalizará la primera fecha de la competencia ibérica.

Partido: Real Madrid vs Osasuna

Fase: Jornada 1 de LaLiga

Fecha: Martes 19 de agosto de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo quedó Real Madrid en su primer partido de pretemporada?

El Real Madrid disputó el viernes 8 de agosto el primer partido amistoso de la pretemporada, con victoria de 4-1 sobre Leganés, equipo descendido a Segunda División.

Valdebebas fue el escenario del partido jugado a puerta cerrada, sobre el que se alcanzaron a filtrar algunos detalles.

Xabi Alonso, DT del Real Madrid alineó el siguiente once titular: Courtois; Carvajal, Huijsen, Asencio, Carreras; Valverde, Ceballos, Brahim; Mbappé, Vinicius y Gonzalo.

El Leganés se adelantó con gol de Sule, pero Ral Madrid logró darle la vuelta al marcador, con tantos de Huijsen, Brahim, Militao y Pitarch.

El siguiente partido de preparación del Real Madrid está programado para jugarse el martes 12 de agosto, una semana antes de su debut en LaLiga, contra el WSG Tirol.