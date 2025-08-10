La Jornada 6 der la Liga MX Femenil enfrenta a Tigres vs Tijuana; te decimos día, hora y canal para ver a las Amazonas.

Tigres vs Tijuana es unos de los partidos con los que inicia la Jornada 6 de la Liga MX Femenil.

Tigres vs Tijuana: Día para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

Tigres vs Tijuana juegan el martes 12 de agosto en la continuación de la Liga MX Femenil, como parte de la Jornada 6 del Apertura 2025.

Tigres vs Tijuana: Hora para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

Tigres vs Tijuana se miden en la Liga MX Femenil, en partido que inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Tigres vs Tijuana: Canal para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

Las señales de Amazon Prime Video y Fox Sports transmitirán el partido Tigres vs Tijuana, en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil.

Partido: Tigres vs Tijuana

Fase: Jornada 6 de la Liga MX

Fecha: Martes 12 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Amazon Prime Video y Fox Sports

¿Cómo llega Tigres al partido vs Tijuana en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil?

Las Amazonas de Tigres se mantienen en los primeros lugares de la Liga MX Femenil, de cara a su partido contra Tijuana, en la Jornada 6.

En la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, Tigres venció 3-0 al Atlas para confirmar su poderió en la competencia.

Con ese triunfo, las Amazonas llegaron a 13 puntos y se mantinen invictas, gracias a sus cuatro victorias y un empate.

¿Cómo va Tijuana en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

Tijuana, rival de Tigres en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, suma apenas dos puntos tras cinco partidos disputados.

En la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, Tijuana cayó 0-2 en Ciudad Juárez a manos de las Bravas locales.

En la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, Tigres es la escuadra favorita para derrotar a Tijuana.