El FC Barcelona se prepara para debutar en LaLiga, pero antes enfrentará al Como por el Trofeo Joan Gamper; te decimos hora y canal para ver el partido de los culés.

FC Barcelona vs Como se enfrentarán en el Estadio Johan Cruyff, el domingo 10 de agosto por el trofeo Joan Gamper, cita tradicional de los culés antes de iniciar cada temporada.

FC Barcelona vs Como: Hora para ver el partido por el Trofeo Joan Gamper

El Trofeo Joan Gamper se lo disputarán FC Barcelona vs Como a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México, el domingo 10 de agosto.

FC Barcelona vs Como: Canal para ver el partido por el Trofeo Joan Gamper

El Canal de YouTube oficial del FC Barcelona transmitirá el partido por el Trofeo Joan Gamper contra el Como de Italia.

Partido: FC Barcelona vs Como

Fase: Partido por el Trofeo Joan Gamper

Fecha: Domingo 10 de agosto de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Johan Cruyff

Transmisión: Canal de YouTube del Barcelona

El FC Barcelona presentará a su equipo

El partido por el Trofeo Joan Gamper ante el Como, incluirá la presentación del equipo ante su afición .

El Estadio Johan Cruyff ya acogió en su momento una edición del Trofeo Joan Gamper. Fue en 2021, en un doble enfrentamiento contra Juventus.

El partido contra el Como será el primero entre ambos clubes, que suman 125 y 118 años de historia respectivamente.

Robert Lewandowski se pierde el torneo Joan Gamper con el FC Barcelona

Robert Lewandowski se perderá el partido por el Trofeo Joan Gamper del FC Barcelona debido a un problema muscular.

“Tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo”, dijo el FC Barcelona sobre la condición del delantero polaco.

Lewandowski anotó 42 goles en 52 partidos la temporada pasada para ayudar al FC Barceloan a conquistar los títulos de La Liga y la Copa del Rey.

¿Cuándo debuta el FC Barcelona en LaLiga?

El sábado 16 de agosto de 2025 debuta el FC Barcelona en la Jornada 1 de LaLiga, enfrentando como vistante al Mallorca.

El FC Barcelona llega a una nueva temporada con las incorporaciones de Marcus Rashford, Joan Garcia y Roony Bardghji.