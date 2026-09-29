Así sonó el himno de Estados Unidos con mariachi en la NFL

El himno nacional de Estados Unidos previo al partido de la National Football League (NFL) de hoy entre Chicago Bears y Philadelphia Eagles, fue interpretado por el Mariachi Herencia de México.

Durante la interpretación del himno estadounidense en la NFL, los jugadores y asistentes permanecieron de pie, mientras la bandera de Estados Unidos ondeaba en la cancha, como es tradición.

Mariachi interpreta el himno de Estados Unidos en partido de la NFL

Previo al comienzo del juego de la NF entre Chicago Bears y Philadelphia Eagles, el himno nacional de Estados Unidos fue interpretado por un mariachi, destacando los sonidos tradicionales de la música mexicana.

The Mariachi Herencia de México performed the national anthem in Chicago 🎶 pic.twitter.com/6Sv20SBqIr — ESPN (@espn) September 29, 2026

Para la presentación, los integrantes del mariachi utilizaron trajes de color azul y participaron con distintos instrumentos característicos de este género musical, entre ellos:

Violines

Trompetas

Guitarra

Arpa

Guitarrón

En la interpretación del himno de Estados Unidos, los jugadores y asistentes permanecieron serios y en pie como parte de los momentos protocolarios previos al partido de este lunes 28 de septiembre.

Al finalizar la interpretación, la reacción del público fue inmediata. El estadio se llenó de gritos y aplausos, mientras los asistentes mostraban su sorpresa por esta interpretación.

El momento quedó registrado en video y comenzó a llamar la atención en redes sociales debido a la combinación entre una de las ceremonias más representativas de la NFL y el sonido del mariachi.