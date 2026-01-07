Real Madrid Leyendas vs Barça Leyendas se medirán en la Copa de Leyendas que se jugará en el Estadio Akron de Guadalajara el 3 de marzo. Conoce el precio y comprar los boletos para este partido.

Por primera vez en su historia, la casa rojiblanca albergará un partido de talla mundial como la Copa de Leyendas entre el FC Barcelona y el Real Madrid, como preámbulo de la justa mundialista que recibirá en junio.

Real Madrid Leyendas vs Barça Leyendas: precio de los boletos para la Copa de Leyendas

Hasta el momento, la plataforma encargada de vender los boletos para la Copa de Leyendas que jugarán Real Madrid Leyendas vs Barça Leyendas, no ha revelado el costo de las entradas.

Real Madrid Leyendas vs Barça Leyendas: ¿Cómo comprar boletos para la Copa de Leyendas?

La venta de boletos para la Copa de Leyendas, Real Madrid Leyendas vs Barça Leyendas, se realizará a través de la plataforma Ticketmaster.

Dicha empresa ha revelado que habrá una preventa exclusiva para tarjetahabientes HSBC el lunes 12 de enero de 2026.

La venta general para la Copa de Leyendas entre exjugadores del Real Madrid y el FC Barcelona, arrancará el miércoles 14 de enero de 2026.

Este partido histórico será un gran ensayo rumbo al Mundial2026, en el que el Estadio Akron será una de las tres sedes donde habrá partidos en México.

¡La Copa de Leyendas llega a Jalisco! 🏆🔥



Leyendas del Real Madrid y Barcelona visitan la casa de los mexicanos en un evento que no te puedes perder 🤩



Los exjugadores del Real Madrid y FC Barcelona que jugarán la Copa de Leyendas en Guadalajara

La rivalidadad entre el Real Madrid y el FC Barcelona es una de las más grandes a nivel mundial en el futbol, así que pese a ser un partido amistoso, la Copa de Leyendas promete un buen agarrón en el Estadio Akron.

Entre los exfutbolistas ya confirmados para la Copa de Leyendas, destacan Carles Puyol, Rafa Márquez, y Xavi Hernández por parte del FC Barcelona.

Mientras que Fernando Hierro e Iker Casillas son algunos de los exfutbolistas del Real Madrid que portarán una vez más la playera merengue.

Cabe recordar que tanto Real Madrid como el FC Barcelona sostienen una cerrada pelea por el título de LaLiga en la actual temporada.