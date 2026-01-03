Una foto que se difundió en redes sociales luego de los bombardeos en Venezuela que se ejecutaron la madrugada del sábado 3 de enero, muestra la supuesta captura de Nicolás Maduro.

En la imagen que ha sido retomada y compartida por medios internacionales, se muestra al presidente de Venezuela escoltado por al menos cuatro elementos militares y delante de un avión.

Foto sería la supuesta prueba de la captura de Maduro

Minutos antes de las 2 de la madrugada (hora central de Venezuela), se reportaron sobrevuelos de aviones militares en los cielos de la ciudad de Caracas, seguidos de varias explosiones en distintos puntos de la urbe.

Minutos más tarde, cerca de las 3 de la madrugada, comenzó a circular en redes sociales, así como en diarios, televisoras y demás medios de comunicación, una foto del presidente Nicolás Maduro.

Medios difunden foto de la presunta captura de Maduro (Especial)

La imagen que se ha viralizado, sería la prueba de la presunta captura del mandatario, pues en ella se le puede observar bajo la custodia de los elementos militares que habrían conseguido su detención.

En la fotografía también se logra apreciar que los elementos que resguardan a Nicolás Maduro, portan insignias como la bandera de Estados Unidos y de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro fue capturado

En medio de los reportes sobre la captura de Nicolás Maduro tras los bombardeos en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un mensaje en el que aseguró que se logró la detención del mandatario.

En punto de las 3:21 de la madrugada, publicó un mensaje en su red social, Truth Social, en el que aseveró que Estados Unidos ejecutó un ataque con éxito a gran escala en contra de Venezuela y Nicolás Maduro.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país" Donald Trump

Derivado de ello, aseveró, el presidente venezolano fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y llevados en un avión fuera del país, aunque no especificó el rumbo al que se les trasladó.

Tras explicar que fue una operación a cargo las fuerzas del orden estadounidenses, dijo que se darán más detalles a las 11 de la mañana (10 de la mañana hora del centro de México) en una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago.