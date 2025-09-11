El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y ver a futbolistas mexicanos consolidados en el Viejo Continente ilusiona. Tal es el caso de Johan Vásquez, quien se ha convertido en una pieza clave en el Genoa y este verano, el club de la Serie A hizo un importante anuncio que tiene ilusionado a todo México.

Durante el mercado de fichajes, el nombre de Johan Vásquez ocupó varios titulares, pues se le relacionó con varios clubes de la Serie A y de otras latitudes. Sin embargo, el Genoa no quiere perder a su joya y lanzó un importante anuncio.

A través de redes sociales, Genoa anunció la renovación de contrato con Johan Vásquez, el zaguero mexicano permanecerá en la Serie A de cara al Mundial 2026.

Johan Vásquez renovó contrato con el Genoa hasta el 2028

Johan Vásquez se ha ganado con creces su lugar en el Genoa y su consolidación se vio reflejada en la renovación de su contrato, pues el zaguero mexicano amplió su vínculo con el club de la Serie A hasta el 2028.

“El Genoa CFC anuncia que ha ampliado el acuerdo con Johan Vásquez hasta el 30 de junio de 2028. El futbolista mexicano ha disputado 108 partidos y marcado 6 goles con los rossoblù”, se lee en la publicación del Genoa.

Johan Vásquez fichó con el Genoa de la Serie A en el verano del 2023, desde entonces se ha convertido en un referente dentro y fuera de la cancha. De hecho, asumió el rol de capitán en la actual temporada.

🧱 Otro 𝓁𝒶𝒹𝓇𝒾𝓁𝓁𝑜 en la 𝓶𝓾𝓻𝓪𝓵𝓵𝓪 🇲🇽 pic.twitter.com/BzWoLdUAVv — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 11, 2025

¿Cuándo volverá a jugar Johan Vásquez con el Genoa?

Luego de su participación con la Selección Mexicana en el parón internacional, Johan Vásquez regresará a Europa para reportar con el Genoa de la Serie A y el siguiente duelo en puerta será ante el Como.

El encuentro Como vs Genoa se disputará el lunes 15 de septiembre a las 12:45 p.m. (tiempo del centro de México) y corresponderá a la Fecha 3 de la temporada 2025-26.