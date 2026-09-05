Mónica Andrea Martinich, corredora de 38 años, murió tras ser atropellada mientras entrenaba con un grupo de deportistas en la vía a Samborondón, Ecuador.

El hecho ocurrió cerca de las 04:30 horas, cuando una camioneta intentó rebasar al grupo y terminó impactando a Mónica Andrea Martinich, quien murió en el lugar, según reportes.

La comunidad de corredores de Guayaquil expresó su pesar por la muerte de Mónica Andrea Martinich, quien se preparaba para disputar una próxima maratón.

Maratonista muere atropellada en Ecuador (Captura de video)

Corredores despiden a Mónica Andrea Martinich tras atropello en Ecuador

El grupo entrenaba a la altura del kilómetro 3 de la vía a Samborondón, en La Puntilla, acompañado por un vehículo de custodia cercano.

Según la reconstrucción preliminar, la camioneta se aproximó mientras hacía sonar el claxon e intentó rebasar por el costado derecho del grupo de corredores.

Durante esa maniobra, el vehículo impactó a Martinich, quien se encontraba más alejada de la acera. Otros 2 corredores lograron esquivar el golpe sin lesiones.

Maratonista muere atropellada en Ecuador (Capt)

Tras el atropello, el conductor abandonó el sitio sin auxiliar a la deportista. La Comisión de Tránsito del Ecuador registró el caso como atropello con fuga.

El Municipio y la Autoridad de Tránsito y Vigilancia de Samborondón entregaron grabaciones de videovigilancia para apoyar la identificación del responsable del atropello.

La difusión de las imágenes en redes sociales generó indignación, mientras el alcalde Juan José Yúnez condenó el hecho y ofreció colaborar con las autoridades.

Martinich practicaba running y participaba en competencias y medias maratones en Guayaquil y Miami. Según reportes locales, era madre de 2 hijos y próxima maratonista.