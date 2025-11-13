Luis Rubiales se encuentra en el ojo del huracán, después de su escándalo con Jenni Hermoso. Esta vez fue agredido en la presentación de su libro, con unos huevazos.

El expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales, ha estado en muchas polémicas a lo largo de su carrera. En ese ejemplar que estaba presentando, explicaba lo que había vivido, además de explicar la situación Jenni Hermoso.

"La historia de Luis Rubiales es la de una conspiración de poderosos de diferentes ámbitos de la vida pública española: del Gobierno, de algunos partidos políticos, del fútbol, del rentable mundo del feminismo, de algunos medios convenientemente ‘engrasados’ y de algunos personajes que no serían nada si no tuvieran en Luis un enemigo“, se puede leer en el prólogo de su libro: Matar a Rubiales.

Escándalo en España: Agreden a huevazos a Luis Rubiales, agresor de Jenni Hermoso; fue su tío

Como vimos, Luis Rubiales presentó su libro llamado: Matar a Rubiales. El expresidente de la Federación Española se encontraba hablando, cuando una persona se acercó al estrado y comenzó a lanzar huevos.

Los blanquillos le dieron directamente a Luis Rubiales, y este se enfureció, buscó a atacar al agresor, pero lo detuvieron. Ahora, ¿quién fue? Esto es lo más extraño de todo.

Resulta que el que arrojó los huevos fue: "me he enterado de que es un tío carnal mío, Luis Rubén se llama“, comentó Rubiales, aunque no se explica el porqué lo hizo, solo dijo que es un desquiciado.

Después del ataque, el exfutbolista comentó: "La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo estaríamos ahora en otra situación“.

No se sabe si se va a ir lo legal, todavía.

¿Qué pasó entre Jenni Hermoso y Luis Rubiales?

Sin duda, el punto más polémico de la carrera de Luis Rubiales es cuando le dio el beso a Jenni Hermoso. Era la final de la Copa del Mundo Femenina en Austrialia, 2023, España fue campeona del mundo y en el festejo, el, en ese entonces, presidente de la Federación le dio un “pico” a la futbolista, además de celebrar tocándose los genitales a lado de la reina y su hija.

Jenni Hermoso denunció que el beso no fue consensuado. Se armó un alboroto porque Luis Rubiales decía que sí, y que no iba a dimitir. Las jugadores de la selección se unieron para que fuera despedido y así fue.

Además, a Rubiales tuvo que pagar una multa y fue suspendido la FIFA por 2 años.

Hace unos días, retomaron ese tema en el Chiringuito, y el expresidente comentó que no le va a pedir perdón a Hermoso.