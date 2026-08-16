Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son esposos y, aunque algunos imaginaron un magno evento, resultó que se trató de una boda muy íntima.

La revista Vogue, que cuenta con la exclusiva de la unión matrimonial entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, publicó un video de la ceremonia donde se ve a la famosa pareja acompañada de sus 5 hijos.

Los detalles de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, son revelados por Vogue

El pasado 11 de agosto de 2026, con total discreción, se celebró la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

Vía Instagram, el jugador del Al-Nassr confirmó la unión con una fotografía de ambas manos luciendo los anillos de esposos.

Boda Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez (@cristiano)

Entre especulaciones sobre un evento lujoso y con largas listas de celebridades invitadas, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez revelaron a Vogue detalles de la ceremonia.

La cual, según muestran nuevas fotografías y videos, se realizó en una sala en compañía de la familia completa de 7 integrantes.

“Quiero algo íntimo, con mi pareja y nuestros hijos, en casa. Porque castillos, casas, islas, caballos, coches... tenemos todo eso al alcance de todos los días. Pero algo íntim, eso es más inusual para nosotros”. Georgina Rodríguez a Vogue

A lo largo del carrete de fotografías somos testigos de lo emotiva que fue la boda de los famosos, pues incluso Georgina Rodríguez aparece llorando junto a sus hijos durante lo que parece un discurso.

También vemos a los 5 hijos —Cristiano Jr., Alana, Bella Esmeralda, Mateo y Eva— felices siendo alistados con trajes y vestidos finos a juego.

Cristiano Ronald eligió usar un fino traje de 2 piezas de color paja , combinado con una playera blanca debajo.

Georgina Rodríguez, por su parte, se inclinó por un conjunto de falda de lápiz y camisa con transparencias ; ambas en color blanco.

Asimismo, la modelo y socialité presumió una lujosa gargantilla de diamantes que se llevó todo el protagonismo del atuendo.