Isaac del Toro va en busca de otro gran triunfo en su temporada, ahora con la playera de México en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025; te decimos la hora y canal para ver la prueba élite.

Será el domingo 28 de septiembre cuando culmine el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025, con la prueba élite de ruta en la que el mexicano Isaac del Toro tiene buenas posibilidades de ganar.

Isaac del Toro llega a la prueba élite del Mundial de Ruta 2025, luego de ganar tres clásicas italianas consecutivas: el Gran Premio de la Industria, la Vuelta a Toscana y la Coppa Sabatini,

Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025: Hora para ver al mexicano en la prueba élite

El Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 cerrará sus actividades con la prueba élite de ruta a partir de la 1:30 de la mañana, con Isaac del Toro compitiendo el domingo 28 de septiembre.

Habrá que desvelarse en México para seguir cada pedaleada de Isaac del Toro en busca del podio en la prueba élite de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025.

Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025: Canal para ver al mexicano en la prueba élite

La plataforma Claro Sports será la encargada de transmitir la prueba élite de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025, con Isaac del Toro como gran protagonista.

Evento: Mundial de Ciclismo de Ruta 2025

Competencia: Prueba élite de ruta

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 1:25 horas, tiempo del centro de México

Sede: Ruanda

Transmisión: Claro Sports

¿Cómo será la prueba élite de ruta del Mundial de Ciclismo 2025?

La carrera élite masculina del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025, tendrá un recorrido de 267.5 kilómetros, en el que estará el mexicano Isaac del Toro.

La salida y la meta estarán ubicadas en el Kigali Convention Centre, y el recorrido combina nueve vueltas iniciales a un circuito urbano.

Después habrá una sección intermedia que conectará con las colinas circundantes y seis giros finales que volverán a incluir las principales ascensiones de Kigali.

Isaac del Toro competirá por el podio con ciclistas de la talla de Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Egan Bernal, Juan Ayuso y Richard Carapaz.

El mejor resultado para un ciclista mexicano en la ruta élite lo logró Raúl Alcalá, quien alcanzó el lugar 12 en 1989.

¿Cómo quedó Isaac del Toro en la prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025?

Isaac Del Toro confirmó el domingo 21 de septiembre su nivel en el plano internacional tras lograr el quinto lugar en la prueba contrarreloj en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025, celebrada en Ruanda.

El ciclista mexicano, Isaac del Toro cruzó la meta con un tiempo de 52.26.89 minutos, que representó su debut mundialista en la categoría élite de la justa que preside la Unión Ciclista Internacional (UCI).