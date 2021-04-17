México.- El exboxeador Jorge, "Travieso", Arce se disculpó con el presidente AMLO por lanzar críticas a su estrategia de seguridad tras las balaceras que sacudieron a Culiacán por el operativo fallido lanzado para la detención de Ovidio Guzmán.

En un video difundido en su cuenta de YouTube, "El Travieso" consideró como "desafortunadas" sus propias declaraciones y aseguró que se trató de un momento de muchos nervios fruto del pánico que se vivió en Sinaloa por los enfrentamientos entre criminales y militares.

El atleta confesó que nunca antes había sentido tanto miedo como sinaloense y pidió a las autoridades atender el problema de seguridad en su estado natal. Agregó que nunca fue su intención ofender a alguien y que sus palabras estuvieron influenciadas por la preocupación que vio en su familia.

"Quiero pedirle mis más sinceras disculpas al señor presidente AMLO por mis declaraciones desafortunadas que hice en Twitter. No fue mi intención agravar a nadie. Trataré de no meterme en política, dejaré que su gobierno actúe, trabaje. Confiamos en usted" AMLO. Presidente de México.

Ayer jueves 17 de octubre, Jorge Arce publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde invitó al presidente AMLO a visitar Sinaloa y decir "fuchi, guácala" a los delincuentes, frase usada por el mandatario federal en algunos de sus actos públicos como aliento para inhibir a presuntos criminales de seguir incurriendo en actividades ilícitas.

En su disculpa, "El Travieso" dijo que confía plenamente en la gestión de Andrés Manuel López Obrador e incluso se ofreció a colaborar con el gobierno en temas deportivos, pues recordó que durante su carrera en ese rubro siempre fue un digno representante del estado de Sinaloa.