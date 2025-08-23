Tijuana y Chivas se enfrentan en el Estadio Caliente por su partido correspondiente a la Fecha 6 del Apertura 2025 de la Liga MX y aquí puedes seguir las acciones más destacadas del encuentro.
Mientras que Tijuana llega a este encuentro como séptimo lugar de la Liga MX con 8 puntos, Chivas lo hace solamente con 3 unidades, por lo que son los obligados a buscar la victoria en la frontera.
Y es que, tras 5 jornadas en el Apertura 2025, el Rebaño Sagrado está en el lugar 16 de la tabla general solamente por delante de Puebla y Querétaro, por lo que la afición le exige un buen resultado a los dirigidos por Gabriel Milito.
Tijuana vs Chivas: No señalan penal en contra del Rebaño
Alan Mozo empujó a Preciado dentro del área de Chivas, pero Katia Itzel no fue llamada por el VAR para revisar la jugada.
Tijuana vs Chivas: Gilberto Mora abre el marcador
El juvenil de Xolos aprovechó una desconcentración en la defensa del Rebaño Sagrado para anotar el primer gol del juego.
Tijuana vs Chivas: Richard Ledezma sale por lesión
El carrilero mexicoamericano sale del campo en los primeros minutos por un problema muscular; en su lugar ingresa Alan Mozo.
Tijuana vs Chivas: Comienza el juego
Rueda el balón en el Estadio Caliente de Tijuana para el partido entre Xolos y Chivas.
Tijuana vs Chivas: Listas las alineaciones del partido
Los juveniles Gilberto Mora (Tijuana) y Santiago Sandoval (Chivas) parten como titulares para el juego de esta noche en el Estadio Caliente.
Alineación de Tijuana:
- Toño Rodríguez
- Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Vega y Jesús Gómez
- Iván Tona, Kevin Castañeda, Ramiro Árciga y Gilberto Mora
- Frank Boya y Adonis Preciado
Alineación de Chivas:
- Tala Rangel
- Tiba Sepúlveda, Miguel Tapias, Diego Campillo, Bryan González y Richard Ledezma
- Erick Gutiérrez, Luis Romo y Efraín Álvarez
- Santiago Sandoval y Armando González
Tijuana vs Chivas: ¿A qué hora y dónde ver el partido en vivo?
Caliente TV, FOX y Tubi serán las plataformas donde se podrá ver el encuentro en vivo entre el Tijuana del “Loco” Abreu y las Chivas de Gabriel Milito.
- Partido: Tijuana vs Chivas
- Fase: Jornada 6 del Apertura 2025
- Fecha y horario: A las 21:00 horas (tiempo del centro de México) del Viernes 22 de agosto
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: Caliente TV, Tubi y FOX