Tijuana y Chivas se enfrentan en el Estadio Caliente por su partido correspondiente a la Fecha 6 del Apertura 2025 de la Liga MX y aquí puedes seguir las acciones más destacadas del encuentro.

Mientras que Tijuana llega a este encuentro como séptimo lugar de la Liga MX con 8 puntos, Chivas lo hace solamente con 3 unidades, por lo que son los obligados a buscar la victoria en la frontera.

Y es que, tras 5 jornadas en el Apertura 2025, el Rebaño Sagrado está en el lugar 16 de la tabla general solamente por delante de Puebla y Querétaro, por lo que la afición le exige un buen resultado a los dirigidos por Gabriel Milito.

Tijuana vs Chivas: No señalan penal en contra del Rebaño

Alan Mozo empujó a Preciado dentro del área de Chivas, pero Katia Itzel no fue llamada por el VAR para revisar la jugada.

Penal a favor de @Xolos que no se sanciona. Mozo de @Chivas empuja por la espalda a Preciado y no juega el balón.

Cuales sí y cuales no van a marcar los árbitros como PENALES?

🥴😵‍💫😱 pic.twitter.com/pUGzzd1kXM — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) August 23, 2025

Tijuana vs Chivas: Gilberto Mora abre el marcador

El juvenil de Xolos aprovechó una desconcentración en la defensa del Rebaño Sagrado para anotar el primer gol del juego.

GOL DE GILBERTO MORA VS CHIVAS. EL NIÑO DE 16 AÑOS SIGUE HACIÉNDOLO!!!!! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽



Xolos 1-0 Chivas

pic.twitter.com/ygnSAqPtYV — MT2 (@madrid_total2) August 23, 2025

Tijuana vs Chivas: Richard Ledezma sale por lesión

El carrilero mexicoamericano sale del campo en los primeros minutos por un problema muscular; en su lugar ingresa Alan Mozo.

Tijuana vs Chivas: Comienza el juego

Rueda el balón en el Estadio Caliente de Tijuana para el partido entre Xolos y Chivas.

Tijuana vs Chivas: Listas las alineaciones del partido

Los juveniles Gilberto Mora (Tijuana) y Santiago Sandoval (Chivas) parten como titulares para el juego de esta noche en el Estadio Caliente.

Alineación de Tijuana:

Toño Rodríguez

Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Vega y Jesús Gómez

Iván Tona, Kevin Castañeda, Ramiro Árciga y Gilberto Mora

Frank Boya y Adonis Preciado

Alineación de Chivas:

Tala Rangel

Tiba Sepúlveda, Miguel Tapias, Diego Campillo, Bryan González y Richard Ledezma

Erick Gutiérrez, Luis Romo y Efraín Álvarez

Santiago Sandoval y Armando González

Tijuana vs Chivas: ¿A qué hora y dónde ver el partido en vivo?

Caliente TV, FOX y Tubi serán las plataformas donde se podrá ver el encuentro en vivo entre el Tijuana del “Loco” Abreu y las Chivas de Gabriel Milito.