Tigres vs Seattle Sounders juegan el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 8 de abril de 2026 y el pronóstico es triunfo de los felinos 2-1.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Tigres vs Seattle Sounders.

Tigres vs Seattle Sounders: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de Tigres 2-1 ante Seattle Sounders.

Pronóstico: Tigres 2-1 Seattle Sounders

Tigres vs Seattle Sounders: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Tigres vs Seattle Sounders, como parte de la Concachampions 2026.

Tigres

Portero: Guzmán

Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg

Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo

Delanteros: Lainez y Aguirre

DT: Guido Pizarro

Seattle Sounders

Portero: Andrew Thomas

Defensas: Nouhou Tolo, Jackson Ragen, Antino Lopez, Kalani Kossa-Rienzi

Mediocampistas: Cristian Roldan, Snyder Brunell y Paul Rothrock

Delanteros: Jesús Ferreira, Paul Arriola y Danny Musovski

DT: Brian Schmetzer.

Tigres vs Seattle Sounders: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026

Tigres vs Seattle Sounders juegan la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 8 de abril a las 19 horas por FOX One.

Partido: Tigres vs Seattle Sounders

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 8 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One

André-Pierre Gignac, jugador de Tigres. (Tomas Regueiro / Mexsport)

¿Cómo llegaron Tigres y Seattle Sounders a cuartos de final de la Concachampions 2026?

Tigres avanzó a cuartos de final de la Concachampions 2026 ante Seattle Sounders, tras lograr una gran remontada sobre el Cincinnati de la MLS.

En octavos de fina de la Concachampions 2026, Seattle Sounders eliminó a los Whitecaps, ambos equipos de la MLS.