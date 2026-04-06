Tigres vs Seattle Sounders juegan el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 8 de abril de 2026 y el pronóstico es triunfo de los felinos 2-1.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Tigres vs Seattle Sounders.
Tigres vs Seattle Sounders: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de Tigres 2-1 ante Seattle Sounders.
- Pronóstico: Tigres 2-1 Seattle Sounders
Tigres vs Seattle Sounders: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Tigres vs Seattle Sounders, como parte de la Concachampions 2026.
Tigres
- Portero: Guzmán
- Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg
- Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo
- Delanteros: Lainez y Aguirre
- DT: Guido Pizarro
Seattle Sounders
- Portero: Andrew Thomas
- Defensas: Nouhou Tolo, Jackson Ragen, Antino Lopez, Kalani Kossa-Rienzi
- Mediocampistas: Cristian Roldan, Snyder Brunell y Paul Rothrock
- Delanteros: Jesús Ferreira, Paul Arriola y Danny Musovski
- DT: Brian Schmetzer.
Tigres vs Seattle Sounders: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026
Tigres vs Seattle Sounders juegan la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 8 de abril a las 19 horas por FOX One.
- Partido: Tigres vs Seattle Sounders
- Fase: Ida cuartos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Miércoles 8 de abril de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegaron Tigres y Seattle Sounders a cuartos de final de la Concachampions 2026?
Tigres avanzó a cuartos de final de la Concachampions 2026 ante Seattle Sounders, tras lograr una gran remontada sobre el Cincinnati de la MLS.
En octavos de fina de la Concachampions 2026, Seattle Sounders eliminó a los Whitecaps, ambos equipos de la MLS.