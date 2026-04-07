Toluca vs LA Galaxy juegan el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 8 de abril de 2026 y el pronóstico es triunfo 2-1 de los Diablos Rojos.

Conoce as posibles alineaciones del partido Toluca vs LA Galaxy.

Toluca vs LA Galaxy: Pronóstico de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de Toluca 2-1 LA Galaxy.

Pronóstico: Toluca 2-1 LA Galaxy

Toluca recibe a LA Galaxy (Jose Luis Melgarejo)

Toluca vs LA Galaxy: Posibles alineaciones de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Toluca vs LA Galaxy, como parte de la Concachampions 2026.

Toluca

Portero: García

Defensas: Simon, Bruno Méndez, Pereira y Gallardo

Mediocampistas: Nico Castro, Angulo, Helinho y Romero

Delanteros: Paulinho y Vega

LA Galaxy

Portero: Novak Micovic

Defensas: Miki Yamane, Maya Yoshida, Jakob Glesnes y Julián Aude

Mediocampistas: Edwin Cerrillo, Lucas Sanabria y Marco Reus

Delanteros: Gabriel Pec, Joao Klauss y Joseph Paintsil

Toluca vs LA Galaxy: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026

Toluca vs LA Galaxy juegan en cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 8 de abril a las 21 horas por FOX One.

Partido: Toluca vs LA Galaxy

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 8 de abril de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One

¿Cómo llegaron Toluca y LA Galaxy a cuartos de final de la Concachampions 2026?

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