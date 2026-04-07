Toluca vs LA Galaxy juegan el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 8 de abril de 2026 y el pronóstico es triunfo 2-1 de los Diablos Rojos.
Conoce as posibles alineaciones del partido Toluca vs LA Galaxy.
Toluca vs LA Galaxy: Pronóstico de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de Toluca 2-1 LA Galaxy.
- Pronóstico: Toluca 2-1 LA Galaxy
Toluca vs LA Galaxy: Posibles alineaciones de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Toluca vs LA Galaxy, como parte de la Concachampions 2026.
Toluca
- Portero: García
- Defensas: Simon, Bruno Méndez, Pereira y Gallardo
- Mediocampistas: Nico Castro, Angulo, Helinho y Romero
- Delanteros: Paulinho y Vega
LA Galaxy
- Portero: Novak Micovic
- Defensas: Miki Yamane, Maya Yoshida, Jakob Glesnes y Julián Aude
- Mediocampistas: Edwin Cerrillo, Lucas Sanabria y Marco Reus
- Delanteros: Gabriel Pec, Joao Klauss y Joseph Paintsil
Toluca vs LA Galaxy: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026
Toluca vs LA Galaxy juegan en cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 8 de abril a las 21 horas por FOX One.
- Partido: Toluca vs LA Galaxy
- Fase: Ida cuartos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Miércoles 8 de abril de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegaron Toluca y LA Galaxy a cuartos de final de la Concachampions 2026?
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