LAFC vs Cruz Azul juegan el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el martes 7 de abril de 2026 y el pronóstico es empate entre angelinos y cruzazulinos, 1-1 en el partido de ida.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, LAFC vs Cruz Azul.
LAFC vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, es empate, 1-1 ante LAFC.
- Pronóstico: LAFC 1-1 Cruz Azul
LAFC vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, LAFC vs Cruz Azul, como parte de la Concachampions 2026.
LAFC
- Portero: Hugo Lloris
- Defensas: Ryan Hollingshead, Nkosi Tafari, Ryan Porteous y Diego Palencia
- Mediocampistas: Marco Delgado, Timothy Tillman, Denis Bouanga, Nathan Ordaz y Tyler Boyd
- Delantero: Heung-min Son
Cruz Azul
- Portero: Gudiño
- Defensas: Piovi, Lira y Ditta
- Mediocampistas: Rodarte, Palavecino, Márquez, Campos. Extremos: Paradela y Rodríguez.
- Delantero: Ibáñez
LAFC vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026
El partido LAFC vs Cruz Azul se podrá ver en la plataforma FOX One, este martes 7 de abril de 2026.
- Partido: LAFC vs Cruz Azul
- Fase: Ida cuartos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Martes 7 de abril de 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Banc of California Stadium
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegaron LAFC y Cruz Azul a cuartos de final de la Concachampions 2026?
LAFC eliminó a la Liga Deportiva Alajuelense en octavos de final de la Concachampions 2026, y está listo para retar a Cruz Azul en busca de las semifinales del torneo.
Cruz Azul, por su parte, acabó con las esperanzas de Rayados en la Concachampions 2026, y se mantiene como favorito para pelear por el título del torneo regional.