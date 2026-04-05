LAFC vs Cruz Azul juegan el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el martes 7 de abril de 2026 y el pronóstico es empate entre angelinos y cruzazulinos, 1-1 en el partido de ida.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, LAFC vs Cruz Azul.

LAFC vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, es empate, 1-1 ante LAFC.

  • Pronóstico: LAFC 1-1 Cruz Azul

LAFC vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, LAFC vs Cruz Azul, como parte de la Concachampions 2026.

LAFC

  • Portero: Hugo Lloris
  • Defensas: Ryan Hollingshead, Nkosi Tafari, Ryan Porteous y Diego Palencia
  • Mediocampistas: Marco Delgado, Timothy Tillman, Denis Bouanga, Nathan Ordaz y Tyler Boyd
  • Delantero: Heung-min Son

Cruz Azul

  • Portero: Gudiño
  • Defensas: Piovi, Lira y Ditta
  • Mediocampistas: Rodarte, Palavecino, Márquez, Campos. Extremos: Paradela y Rodríguez.
  • Delantero: Ibáñez
El insólito gol de Son Heung-min que mantuvo con esperanzas al LAFC en los playoffs de la MLS.
LAFC vs Cruz Azul: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Concachampions 2026. (DARRYL DYCK / AP)

LAFC vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026

El partido LAFC vs Cruz Azul se podrá ver en la plataforma FOX One, este martes 7 de abril de 2026.

  • Partido: LAFC vs Cruz Azul
  • Fase: Ida cuartos de final
  • Torneo: Concachampions 2026
  • Fecha: Martes 7 de abril de 2026
  • Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Banc of California Stadium
  • Transmisión: FOX One

¿Cómo llegaron LAFC y Cruz Azul a cuartos de final de la Concachampions 2026?

LAFC eliminó a la Liga Deportiva Alajuelense en octavos de final de la Concachampions 2026, y está listo para retar a Cruz Azul en busca de las semifinales del torneo.

Cruz Azul, por su parte, acabó con las esperanzas de Rayados en la Concachampions 2026, y se mantiene como favorito para pelear por el título del torneo regional.