LAFC vs Cruz Azul juegan el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el martes 7 de abril de 2026 y el pronóstico es empate entre angelinos y cruzazulinos, 1-1 en el partido de ida.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, LAFC vs Cruz Azul.

LAFC vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, es empate, 1-1 ante LAFC.

Pronóstico: LAFC 1-1 Cruz Azul

LAFC vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, LAFC vs Cruz Azul, como parte de la Concachampions 2026.

LAFC

Portero: Hugo Lloris

Defensas: Ryan Hollingshead, Nkosi Tafari, Ryan Porteous y Diego Palencia

Mediocampistas: Marco Delgado, Timothy Tillman, Denis Bouanga, Nathan Ordaz y Tyler Boyd

Delantero: Heung-min Son

Cruz Azul

Portero: Gudiño

Defensas: Piovi, Lira y Ditta

Mediocampistas: Rodarte, Palavecino, Márquez, Campos. Extremos: Paradela y Rodríguez.

Delantero: Ibáñez

LAFC vs Cruz Azul: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Concachampions 2026. (DARRYL DYCK / AP)

LAFC vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026

El partido LAFC vs Cruz Azul se podrá ver en la plataforma FOX One, este martes 7 de abril de 2026.

Partido: LAFC vs Cruz Azul

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Banc of California Stadium

Transmisión: FOX One

¿Cómo llegaron LAFC y Cruz Azul a cuartos de final de la Concachampions 2026?

LAFC eliminó a la Liga Deportiva Alajuelense en octavos de final de la Concachampions 2026, y está listo para retar a Cruz Azul en busca de las semifinales del torneo.

Cruz Azul, por su parte, acabó con las esperanzas de Rayados en la Concachampions 2026, y se mantiene como favorito para pelear por el título del torneo regional.