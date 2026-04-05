Nashville vs América juegan el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el martes 7 de abril de 2026 y el pronóstico es triunfo de las Águilas, 0-1 en el partido de ida.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Nashville vs América.
Nashville vs América: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de América, 1-0 ante Nashville.
- Pronóstico: Nashville 0-1 América
Nashville vs América: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Nashville vs América, como parte de la Concachampions 2026.
Nashville
- Portero: Brian Schwake
- Defensas: Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, A. Najar y D. Lovitz
- Mediocampistas: Matthew Corcoran, Alex Muyl, Edvard Tagseth y Sam Surridge
- Delanteros: C. Espinoza y H. Mukhtar
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Israel Reyes y Kevin Álvarez
- Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos, Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez
- Delanteros: Raphael Veiga y José Raúl Zúñiga
Nashville vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026
Nashville vs América se enfrentan en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026. El partido es el martes 7 de abril de 2026 y será transmitido por Fox One a las 18 horas.
- Partido: Nashville vs América
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Martes 7 de abril de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Nashville
- Transmisión: Fox One
¿Cómo llegaron Nashville y América a la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026?
Nashville eliminó en octavos de final de la Concachampions 2026 al Inter Miami de Lionel Messi, para citarse con América rumbo a las semifinales del torneo.
El América avanzó sobre Philadelphia Union con marcador global de 2-1 en la anterior fase de la Concachampions 2026.
América no llega en gran momento a esta fase del torneo de la Concacaf, pero su apuesta es destacar a nivel internacional y buscarán con todo su arsenal el pase a la siguiente ronda.