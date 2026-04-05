Nashville vs América juegan el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el martes 7 de abril de 2026 y el pronóstico es triunfo de las Águilas, 0-1 en el partido de ida.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Nashville vs América.

Nashville vs América: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de América, 1-0 ante Nashville.

Pronóstico: Nashville 0-1 América

Nashville vs América: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Nashville vs América, como parte de la Concachampions 2026.

Nashville

Portero: Brian Schwake

Defensas: Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, A. Najar y D. Lovitz

Mediocampistas: Matthew Corcoran, Alex Muyl, Edvard Tagseth y Sam Surridge

Delanteros: C. Espinoza y H. Mukhtar

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Israel Reyes y Kevin Álvarez

Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos, Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez

Delanteros: Raphael Veiga y José Raúl Zúñiga

Nashville vs América: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Nashville vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Concachampions 2026

Nashville vs América se enfrentan en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026. El partido es el martes 7 de abril de 2026 y será transmitido por Fox One a las 18 horas.

Partido: Nashville vs América

Fase: Cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Nashville

Transmisión: Fox One

¿Cómo llegaron Nashville y América a la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026?

Nashville eliminó en octavos de final de la Concachampions 2026 al Inter Miami de Lionel Messi, para citarse con América rumbo a las semifinales del torneo.

El América avanzó sobre Philadelphia Union con marcador global de 2-1 en la anterior fase de la Concachampions 2026.

América no llega en gran momento a esta fase del torneo de la Concacaf, pero su apuesta es destacar a nivel internacional y buscarán con todo su arsenal el pase a la siguiente ronda.