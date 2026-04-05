Tigres vs Seattle Sounders juegan en cuartos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 8 de abril a las 19 horas por FOX One.

Partido: Tigres vs Seattle Sounders

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 8 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One

Tigres vs Seattle Sounders: A qué hora ver los cuartos de final de la Concachampions 2026

El miércoles 8 de abril de 2026 se jugará el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, Tigres vs Seattle Sounders, en punto de las 19 horas.

Tigres vs Seattle Sounders: ¿Dónde ver los cuartos de final de la Concachampions 2026?

El partido Tigres vs Seattle Sounders se podrá ver en la plataforma FOX One, este miércoles 8 de abril de 2026.

Partido: Tigres vs Seattle Sounders

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 8 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One

Diego Lainez, jugador de Tigres. (Joshua Hernandez / Joshua Hernandez)

¿Cómo llegaron Tigres y Seattle Sounders a cuartos de final de la Concachampions 2026?

Tigres eliminó al Cincinnati en octavos de final de la Concachampions 2026, y está listo para retar a Seattle Sounders en busca de las semifinales del torneo internacional.

Seattle Sounders, por su parte, acabó con las esperanzas de Vancouver Whitecaps en la Concachampions 2026, por lo que buscará seguir en la pelea por el título del torneo regional, en caso de vencer a Tigres en el marcador global.